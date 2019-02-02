柯P選不選總統 李正皓爆關鍵竟在國民黨

2019年02月02日 13:20 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020總統大選倒數，台北市長柯文哲始終未鬆口是否參選，其幕僚表示，柯Ｐ選不選要等今年6月才確定。對於柯Ｐ的舉動，資深媒體人李正皓表示，民進黨的總統候選人沒意外，應該是總統蔡英文，在綠營歸隊情形下，柯文哲選不選總統，關鍵就在國民黨的總統候選人是誰，一但出現總統大選出現藍綠白「三腳督」的狀況，局勢就會變的相當困難。

2020總統大選倒數，柯文哲始終未鬆口是否參選，外傳柯傾向仿效法國總統馬克宏模式，以獨立候選人姿態參選。對此，柯在接受媒體記者採訪時表示，處在多變社會沒有東西是長存的，所以每個人都必須要隨著時代去改變！

不過，對於柯的言論，李正皓有另一種看法。他認為柯文哲選不選總統，關鍵在國民黨的總統候選人是誰。他更指出柯文哲的幕僚在接受採訪時，曾表示「柯Ｐ參選總統，不會太快決定，至少要到今年6月後才會明朗，屆時藍綠兩黨人選已大致確定，北市議會也即將休會放暑假」。

李正皓表示，民進黨的總統人選明明早已確定是蔡英文了，柯文哲為什麼還要等到六月才決定是否要參選？不就是要待國民黨總統人選確定後，再視國民黨候選人的強弱來評估參選勝算嗎？

李正皓接著指出柯Ｐ的打算。他認為，從柯文哲出道至今，他的大戰略就是透過忽藍忽綠的議題操作，在藍與綠之間撐出一塊屬於白色力量的空間。柯文哲的政治空間其實不取決於柯文哲本身，而是取決於國民黨與民進黨，「藍綠越弱，柯文哲越強；藍綠越強，柯文哲越弱」。

尤其在蔡英文強勢回應習五條、民進黨內閣與黨務成功改組之後，民進黨已經穩住自己的基本盤，而蔡英文2020年參選總統的態勢也已定於一尊。因此，李正皓指出，此時柯文哲要維持白色力量的政治空間，唯一的操作方式就是往「淺藍」靠攏、盡可能的吸納藍營的選票基礎，而柯文哲今日在受訪時特別強調與韓國瑜有「好交情」，或是暗示美國是強盜，中國是警察等討好藍營選民的操作，就是在「爭取淺藍選票」為戰略前提的戰術操作。

李正皓觀察，柯文哲要等到確定國民黨總統候選人是誰，所以才會等到六月以後再宣佈是否參選總統的主要原因。也因此，柯文哲選不選總統，關鍵在國民黨的總統候選人是誰，而站在國民黨的角度，一但出現此次總統大選出現藍綠白「三腳督」的狀況，局勢就會變的相當困難。

(中時電子報)