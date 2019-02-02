韓市長發紅包給「嬰兒韓國瑜」 網友笑：來要奶粉錢

高雄市長韓國瑜1月31日傍晚在鳳山代天府發放10元紅包，吸引近千民眾排隊，沒想到隊伍中有個「小韓國瑜」。(韓國瑜臉書)

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中時電子報
高雄市長韓國瑜發紅包場場都大爆滿，1月31日傍晚在鳳山代天府發放10元紅包時，遇到了「嬰兒版韓國瑜」，小小光頭雖然只有背影，但也身著藍襯衫和背心，看起來可愛極了。(中天截圖)

高雄市長韓國瑜1月31日傍晚在鳳山代天府發放10元紅包，吸引近千民眾排隊，沒想到隊伍中有個「小韓國瑜」，雖然只有背影，但那光頭以及藍襯衫和背心的打扮，和市長一模一樣，網友看到小分身都笑翻了，還打趣「完了！該不會是，來要奶粉錢的？」

選後韓流熱度不減，高雄市長韓國瑜發紅包場場都大爆滿，1月31日傍晚在鳳山代天府發放10元紅包時，遇到了「嬰兒版韓國瑜」，小小光頭雖然只有背影，但也身著藍襯衫和背心，看起來可愛極了。

網友在「韓國瑜鐵粉後援會」貼出大小韓國瑜的圖笑說「完了!該不會是來要奶粉錢的？😅，韓市長 年輕時...有「捐過精」？」

其他人也留言「好可愛小粉絲，連衣服也相似」、「好好笑」、「好口愛喔」、「這個小粉絲竟然是一模一樣超可愛」、「韓市長是高雄的父母官，高雄的人民都是他的子民不找他要奶粉錢找誰要啊」、「頭型好像，連衣服也搭配！」、「不怕啦！只是偶像崇拜」、「小小市長好可愛A！」這張照片也被很多人貼去韓國瑜臉書。

(中時電子報)

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