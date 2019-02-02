女雙奪冠 張凱貞、徐竫雯回家過年領紅包

2019年02月02日 13:24 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

拿個冠軍好過年！「網球精靈」張凱貞與徐竫雯2日在總獎金6萬美元的澳洲倫瑟斯頓女網賽，以6比2、6比4力壓地主組合波佐維琪（Alexandra Bozovic）／華勒絲（Isabelle Wallace），攜手拿下兩人今年第一冠。

「新年的第一個冠軍，首先要感謝徐竫雯妹妹的陪伴！這也是我們的第二個冠軍，很開心喲～」張凱貞高興的說：「接下來就是回家領紅包囉！」

張凱貞和徐竫雯去年在總獎金25000美元的大邱網賽首次合作封后，雖然年底在澳網外卡賽奪冠，但張凱貞認為不是職業賽，仍把這次在澳洲塔斯馬尼亞島拿到的冠軍視為兩人合作的第二冠。

兩人這次帶著去年底拿到的澳網女雙外卡南征，可惜行前沒有賽事暖身，首戰就輸，但繼續留在澳洲參加ITF（國際網總）賽事，逐漸打出感覺與默契，終於以冠軍替3周的南半球之旅畫下句點。張凱貞還笑說自己帶了些禮物回家，「來澳洲肯定是要曬黑、曬傷、曬破皮，才能證明我來過啦！」

新年首冠在雙打拿下，張凱貞談到豬年新希望，仍希望在擅長的單打領域重回世界排名百大。她因為近年受傷成績起伏，目前排名跌到391。

「新年就希望平安健康快樂，單打也能恢復水準。」張凱貞說，在倫瑟斯頓的女單賽雖於8強止步，但這趟南征總共也打了8場單打比賽，感覺還不錯，把狀況慢慢拉上來。過完年就看日本京都女網賽能否報得上，準備出征！

(中時電子報)