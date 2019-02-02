離婚女星揪男出遊「前夫也同行」 網虧：第一個開後宮的女人

張雨綺和張錢豪在新加坡約會，被爆前夫袁巴元（右圖）也同行。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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中時電子報
網友目擊張雨綺、張錢豪、袁巴元同機出遊。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
張錢豪和袁巴元密聊。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
網友評論。（圖／翻攝自新浪娛樂）

32歲前「星女郎」張雨綺和富商袁巴元結婚3年，去年9月驚爆兩人大吵，3天後隨即宣布離婚，昨(1日)網友爆料，張雨綺在新加坡與張錢豪約會，而張錢豪正是袁巴元先前爆料張雨綺出軌的對象，沒想到今案情急轉直下，目擊網友稱在同架飛機上除了見到張雨綺和張錢豪，還有袁巴元，三人疑似同遊新加坡，令其他網友笑虧：「第一個開後宮的女人」。

敢愛敢恨的張雨綺有過兩段婚姻，2011年和導演王全安結婚，因男方嫖妓，2015年離婚，2016年張雨綺和相戀70天的袁巴元閃婚，隔年誕下一對龍鳳胎，去年9月卻驚爆疑因財務問題，張雨綺和袁巴元打架大吵，男方背部還有傷疤，而張雨綺隨即宣布離婚。

上月初袁巴元在朋友圈控訴張雨綺帶男人開房，昨網友爆料張雨綺和張錢豪在新加坡餐廳約會，看似互動親密，今又出現網友說：「前幾天坐新航飛機，遇見這幾天上熱搜說同遊新加坡的張雨綺和張錢豪，but，同一架飛機還有袁巴元和一對龍鳳胎及保母」。

該網友又補充，飛行期間袁巴元和張錢豪還站在那裡聊天聊了有一小時，笑虧「這是什麼過年組合」，更提出航班資料，要大家可以去查當天商務客戶名單，其他人則笑說：「三個人一起快樂的生活」、「三人行，必有我師」、「新年新組合」、「這個世界太瘋狂」。

(中時電子報)

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