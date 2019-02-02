朱立倫關西參拜 限量紅包袋引長長人龍

國民黨籍前新北市長朱立倫（右）前往關西鎮太和宮參拜。（莊旻靜攝）

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國民黨籍前新北市長朱立倫（左）前往關西鎮太和宮，親自發送限量版紅包袋，吸引民眾排隊領取。（莊旻靜攝）
國民黨籍前新北市長朱立倫（左）前往關西鎮市場，沿途與民眾握手致意，展現高人氣。（莊旻靜攝）
國民黨籍前新北市長朱立倫（左）前往關西鎮市場，沿途與民眾握手致意，展現高人氣。（莊旻靜攝）
國民黨籍前新北市長朱立倫（中）在關西市場品嘗甜粄，展現親和力。（莊旻靜攝）

前新北市長朱立倫2日前往新竹縣關西鎮太和宮參拜、送新春限量紅包袋，也前往市場掃街，展現高人氣，不過對於網路聲量、民調人氣略低於台北市長，朱立倫說，這是他需要努力的地方；至於亦有人拱高雄市長韓國瑜參選總統，朱立倫則回應，不管國民黨選出的人是誰，最重要的就是勝選，為台灣經濟、兩岸和諧努力。

朱立倫表示，他從政、選舉，最重要的目的從來不是為了當選，而是希望能一起重振台灣的經濟、改善兩岸的關係，使民眾能賺錢、過好日子，也讓下一代更有希望，朱立倫也說，拚政治沒有意義，拚經濟和建設，是他與民眾共同的期待。

媒體追問朱立倫對於有人拱韓國瑜參選總統的看法，朱立倫則回應，韓國瑜是黨內非常優秀的人才，才剛當選高雄市長，希望高雄市政能發展良好，民眾對韓國瑜有這樣的期待，也代表「韓市長非常優秀」。朱立倫認為，2020最重要的目標是國民黨贏，而不是為個人贏，改善台灣經濟及兩岸關係，無論總統選舉人選是誰，最重要的就是能勝選。

朱立倫也提及，最近一些民調顯示，他與柯文哲相比，在年輕族群及網路聲量的部分都比較低，而這也是他需要努力的目標及方向。

朱立倫在新竹縣也展現高人氣，吸引人龍排隊領取限量紅包袋，前往市場掃街，也有不少人握手合影，他也以客語致詞，和鄉親搏感情，在市場內也買了客家甜粄，共同體驗春節氣氛。

(中時 )

韓市長發紅包給「嬰兒韓國瑜」 … 《大政治大爆卦─無色覺醒》前進…

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