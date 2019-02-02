桃機檢疫Ｘ光機上線 防疫檢查精準有效率

2019年02月02日 13:46 中時 陳麒全

桃園機場在第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置「動植物防疫檢查站」的16台Ｘ光機，在2日上午10時起，全面啟動執行入境防疫檢查的任務，日後對來自大陸、香港、澳門航班旅客進行100％隨身手提行李檢查。（陳麒全攝）

一位對來自陸港澳航班旅客進行手提行李檢查時，發現攜帶肉製品，經過陳吉仲勸導後立刻拋棄，免罰現賺20萬元。（陳麒全攝）

桃園國際機場2日上午10時起，全面啟用Ｘ光機進行中港澳旅客手提行李的防疫檢查，農委會主委陳吉仲上午也親自前往桃園國際機場第一航廈視察，對於以Ｘ光機檢查旅客隨身行李，一方面可以更加精準防疫，另一方也大幅縮短檢查時間，他更給出了90分的高分。

農曆春節9天連假的第一天，農委會防疫局非洲豬瘟防疫新作為，桃園機場在第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置「動植物防疫檢查站」的16台Ｘ光機，在2日上午10時起，全面啟動執行入境防疫檢查的任務，日後對來自大陸、香港、澳門航班旅客進行隨身手提行李檢查。

陳吉仲說，隨著Ｘ光機的啟用，加上航警局、防檢局、關務署及移民署同仁的協助，透過儀器的掃描檢查更精準，隨身手提行李的檢查速度也更快了，並達成百分之百的防疫檢查。

陳吉仲表示，民眾只要配合將手提行李放到Ｘ光機檢查，若未攜帶違禁肉品，不到15秒的時間就能完成檢查，即便加上尖峰時段的人潮，從排隊到完成檢查，也大約不到2分鐘的時間，檢查人員若有疑慮，也會當場打開行李檢查，相較於以往人工檢查平均7分鐘的時間，大幅縮短旅客等待。

陳吉仲指出，百分百隨身手提行李檢查的作業其實也是幫助旅客，因為Ｘ光機檢查站主要是宣導與檢查，在檢查站棄置違規肉品不需罰款，等於是幫旅客省了新台幣20萬元，短短10秒鐘的檢查時間，卻可省下一大筆錢，相當划算。

陳吉仲在視察時，也親自向旅客宣導疫區與非疫區的分流措施，更給了90分以上的高評價。他表示，其實民眾都非常配合，也沒有抱怨的表情，若有較不確定的物品，也可以到防檢局的檢疫櫃檯查詢，旅客多感到滿意，也等於有了雙重保障。剛好一位對來自陸港澳航班旅客進行手提行李檢查時，發現攜帶肉製品，經過陳吉仲勸導後立刻拋棄，免罰現賺20萬元。

來自澳門的旅客陳先生，帶著老婆及兩名小孩一起入境，經過X光機後，被要求開行李箱檢查，但是夫妻都覺得「一點都不會不方便」，他們認為防疫是很重要的工作，時間大概只有短短的一分鐘不到，檢查人員也都很客氣有禮，讓他們對台灣留下很好的印象。

日前行政院緊急採購的18台Ｘ光機，除了2台備用機，其餘16台都在今天正式上線，分別裝設在2個航廈旅客必經的4處發燒篩檢站附近，各部屬4台X光機，採疫區與非疫區分流。除了陸港澳班機的入境旅客須檢查隨身手提行李外，其他區域入境航班旅客，下機後航空公司會指引領取識別卡片，可憑卡免檢查快速通過，並於防疫檢查站繳回識別卡片。

(中時 )