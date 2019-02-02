幫林心如慶生後….除夕蘇有朋將為「他」親自下廚！

2019年02月02日 14:02 中時電子報 綜合報導

蘇有朋透露拍攝《中餐廳》後愛上燒菜。（圖／中天提供）

《中餐廳》本集大來賓為張鐵林，「還珠」五阿哥與皇阿瑪睽違20年合體。（圖／中天提供）

蘇有朋在《中餐廳》大展廚藝。（圖／中天提供）

農曆春節將至，還在為了要做哪些美味佳餚當年菜而想破頭嗎？中天綜合台每週日晚間7時30分播出全新一季美食真人秀節目《中餐廳》，由趙薇擔任店長，與蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等藝人一起遠赴浪漫的法國小鎮開設中式料理餐廳，節目中將與觀眾分享來自各地的美味中式料理。

本週最新一集的節目內容中，《還珠格格》裡飾演皇阿瑪的張鐵林現身當嘉賓，在店裡幫忙跑堂跟打雜，小燕子、五阿哥、皇阿瑪三人睽違20年再合體，一相聚就忍不住頻頻「話當年」。蘇有朋在本集節目中做出了「紅燒鱈魚」，大獲好評，張鐵林也大讚蘇有朋的工作態度「從小到大都很認真」。因參與《中餐廳》後廚藝大躍進，蘇有朋透露今年過年圍爐，將首次親自下廚做菜給家人吃。

蘇有朋曾透露，在錄製《中餐廳》前的人生幾乎不下廚，但在經過這段日子的磨練後，完全判若兩人。近日好友林心如在微博上po出慶生照，林心如與蘇有朋難得合體，兩人除了一同品嘗美酒與蛋糕，竟然還有滿桌子的美味佳餚，林心如留言道：「沒想到有生之年，可以吃到我大頭哥哥蘇有朋親手為我做的生日大餐」，網友紛紛留言大讚蘇有朋好手藝、好強大，蘇有朋也轉發貼文笑稱：「年菜外賣開始接受預訂」！

不只是親自下廚做飯給好友吃，蘇有朋表示自己很重視過年，只要沒有工作在身，一定會回台灣陪家人過年，因為除夕除了是家人團圓的重要日子外，這一天也正巧是蘇有朋爸爸的生日。蘇有朋說：「我爸是除夕生日，往年他都會自己下廚，年菜一定會有烏魚子、魚、自製佛跳牆等等，今年學會做菜之後我也會下廚啦！」透露今年將首次為父親下廚、籌備生日餐。

工作滿檔的蘇有朋也透露，拍攝《中餐廳》真的讓他收穫滿滿，「我真的很喜歡這種感覺，因為上了一檔節目，多學了一項生活情趣的技能。」巧妙將「做菜」形容成一種「生活情趣」，且不只在節目中下廚，而是將做菜與生活結合在一起，看得出來蘇有朋真的非常Enjoy當主廚！

想看更多大明星下廚燒菜的精彩內容，每週日晚間7時30分請鎖定中天綜合台36頻道全新一季《中餐廳》，春節期間正常播出。

(中時電子報)