知名大學高材生休學　賣大麻被逮

2019年02月02日 14:18 中時 陳鴻偉

錢男與買家準備面交時，早警查獲1公斤大麻。（陳鴻偉翻攝）

某知名大學政治系21歲錢姓學生，日前因故休學準備轉赴加拿大留學，半年多來靠賭德撲、賣大麻為生，日前帶著市價55萬的大麻磚，到北市士林區準備交易時，遭警方當場逮捕，錢辯稱自己只是代售，賺的是「走路工」，全案依毒品罪送辦。

據調查，錢男是不折不扣的學霸，家境優渥成績優異，一路走來都就讀頂尖學校，但1年多前自認對政治系沒興趣，毅然決定休學，接著準備轉赴加拿大念書。

錢男平時與祖母同住，這段期間迷上德州撲克，到處找比賽與人競技，而為了賺外快，半年前開始與毒販接觸，轉售大麻從中圖利。

北市刑大偵一隊日前接獲線報，有毒販在士林區一帶販毒，經循線追查，28日逮捕帶著1公斤大麻磚，準備面交的錢嫌，現場並有負責接送他的29歲王姓男子，2人均遭警方帶回。

錢嫌向警方供稱，因休學想賺點外快，日前透過網路結識1名香港籍男子，對方表示手上有1公斤大麻現貨，要對外販售55萬元，錢若幫忙賣掉，可獲10萬元酬金，錢辯稱這是第一次販賣，沒想到就被抓了。

而負責接送的王男則說，他是錢以3萬元請來的「代駕」，不清楚錢竟是毒販，兩人供詞仍有不少疑點，錢男在警局候審時因為無聊，還向警方借書來看，拿著蔡康永寫的「為你自己活一次」翻得津津有味，警方感慨表示，「很久沒有嫌犯會要借書看的…」認為錢家境不錯，又有大好前程，又是聰明學霸，竟然會選擇販毒賺錢。

兩嫌警訊後送往士林地檢署偵訊，由於錢坦承不諱，檢方訊後諭令他以10萬元交保，王男則依3萬元交保，並擴大追查相關的販毒網絡。

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(中時 )