新春大紅包 花蓮幼教補助向下延至2歲

2019年02月02日 14:49 中時 張祈

新春幼教補助大紅包！花蓮縣政府宣布，2月起「免學費」福利再擴大，凡設籍花蓮縣，就讀未加入準公共化私立園所的2歲至6歲幼兒，每學期每人補貼1萬5000元幼兒教育券，過年家長不用憂愁年後開學學費，減輕育兒負擔。

教育部政策將5歲幼兒就學視為「準義務教育」，提供全國5歲幼兒學費補助，花蓮縣政府102學年度起，自行編列預算，提供4至6歲幼兒就讀公立幼兒園學、雜費全免，私立幼兒園每人每學期1萬5000元幼兒教育補助。

花蓮縣政府年前再推出教育大禮，宣布幼兒教育補助向下延伸至2歲幼童，縣教育處指出，107學年度第二學期開始，凡設籍花蓮縣，就讀未加入準公共私立幼兒園所的2歲至6歲幼兒，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券。

私立幼兒園每學期學費最高不得超過1萬5000元，若學費低於1萬5000元，剩下費用則補貼其他雜費，學生註冊後，由私立幼兒園送件、審核，並由縣府稽核確認後撥款。以花蓮私立幼兒園每學期學、雜費、月費加起來，最高可達4萬元，縣府補助1萬5000元，可有效減輕家長負擔。

為避免重複補助，包括中低收入補助、原住民幼童托教補助或身心障礙幼童就學補助等，則扣除中央相同性質補助後的差額，才由花蓮縣政府幼兒教育券補助，且每人每學期所領取的補助總金額，不超過幼兒應繳的全學期收費總額。

(中時 )