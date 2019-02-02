路平了 網友笑怨韓國瑜：高雄人這項技術會變差餒

2019年02月02日 14:18 中時電子報 邱珮畇

8月豪雨狂襲高雄，網友拍下小港道路其貌不揚，嘲諷猶如「天坑的故鄉」。（資料照片，柯宗緯翻攝）

網友PO出高雄鳳山青年路的路面照片，用路人超有感，竟說現在才體會什麼才是日本道路。（圖／翻攝臉書）

韓國瑜上任後力拚路平。中天新聞

去年823豪雨過後，高雄炸出5000天坑，高雄新市府團隊一上任後開始努力鋪路，市民超有感，不斷有人為了「路平」發文感謝韓國瑜，之前韓提出高雄發展賽馬產業鍊，有高雄人自嘲就高雄路況隨便都能找到馬術高手，如今有網友笑虧「都是韓總害的，路都整平了，會讓高雄人騎車技術變差餒!」

去年八月，連日豪雨狂「炸」高雄，道路宛如豆腐渣不堪一擊！當時的國民黨高市長參選人韓國瑜痛批，「一場雨5000個坑洞，這是病態」。天坑也成民進黨敗選原因之一，韓國瑜當選上任後，市政府努力鋪路，「路平」也引發話題。

之前韓提出高雄發展賽馬產業鍊，有高雄人自嘲就高雄路況隨便都能找到馬術高手，如今有網友笑虧「都是韓總害的，路都整平了，會讓高雄人騎車技術變差餒!」

底下網友留言「騎到會笑，真的有爽」、「我也是不太習慣ㄟ」、「千錯萬錯都是你們的錯，幹嘛選他當市長呢？他比較適合當總統。」、「摩托車閃避技能沒用了」、「是啊，都不能跳孤輪」、「賣避震器的：干!」、「路太平...很容易超速的!!!」、「難怪賽馬不辦了 哈哈哈哈」、「我們這些刁民！真是得了便宜又賣乖！哈！哈哈！」、「高雄路上的車子確實越開越快。」

還有人提議「路這麼平，改天可以找韓市長一起夜宿，高雄市整理好的大馬路，來個夜宿馬路嘉年華，應該很好玩，但又要封路了!」

(中時電子報)