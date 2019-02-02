關懷移工宿舍生活 竹市府訪視發紅包

新竹巿政府勞工處長黃錦源連日至移工宿舍進行訪視，並贈送「恭禧發財」春聯、「撲滿豬」圓滿紅包。（陳育賢攝）

友善列印
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新竹巿政府勞工處長黃錦源連日至移工宿舍進行訪視，並贈送「恭禧發財」春聯、「撲滿豬」圓滿紅包。（陳育賢攝）

年關將至，為關心外籍勞工生活，新竹巿政府勞工處連日至移工宿舍進行訪視，並贈送「恭禧發財」春聯、「撲滿豬」圓滿紅包，市府肯定外籍移工對城市經濟發展的付出，期許透過各項服務讓外籍移工感受新竹市的友善與宜居。

市長林智堅表示，新竹市有約1萬6000名產業暨社福外籍勞工，離鄉背井在這座城市打拚，其中以菲律賓籍移工最多，主要工作於科學園區，對竹市經濟貢獻良多，希望移工們閒暇時能就近悠遊、感受這座城市的風情。

勞工處長黃錦源連日來代表市長林智堅至移工宿舍進行訪視，並致贈應景的春聯以及圓滿紅包，一來關懷外籍勞工生活，再者期望推動友善勞動環境。

黃錦源並呼籲雇主與仲介公司，發展友善勞動職場，不使外勞從事許可以外的工作，面對即將到來的春節假期，也邀請外勞朋友在新竹市共度充滿人情味、溫馨的年節。

長宏人力仲介公司副總經理吳郁明指出，該公司位在公園路的宿舍，目前有逾200名移工，宿舍內設置有餐廳、宿舍、祈禱室、籃球場等設施，並配合勞工母國相關節慶，舉辦各種活動，使外籍移工得以在台安心工作、享受休閒娛樂。

菲律賓藉的艾麗斯表示，新竹是個溫暖的城巿，在工作之餘，休假都前往巨城購物中心及東門城附近商圈購物逛街，採購服飾，天氣好也會前往南寮漁港騎腳踏車，那邊建築物、風景非常漂亮，還可以享用南寮在地美食。

勞動部「衣啟飛翔」創客基地此次也共襄盛舉，讓外籍勞工朋友免費領取豬年設計春聯，春聯上印有「諸事大吉」吉祥話，都是創客基地創客們自行發想創意所設計，要讓民眾開心迎接豬年。

勞工處同時表示，外籍勞工、雇主或仲介公司如有任何諮詢、申訴，或法律扶助、轉介保護安置，皆可隨時撥打1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，由專人提供雙語免費服務，春節期間持續提供服務。

(中時 )

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