去年「旺狗年」遭詐騙　3個犯太歲生肖都上榜

2019年02月02日 14:45 中時 張妍溱

迎接豬年，台中市警局做了1項統計，去年「旺狗年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為，虎、牛、鼠、狗、龍，其中「牛、狗、龍」巧合為犯太歲的生肖。警方表示，希望藉由輕鬆活潑且貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，避免落入詐騙圈套，損失紅包錢。

警察局分析「旺狗年」詐騙案件被害人生肖，前5名及詐騙案類分別是，第1名：肖虎，以「色情應召詐財」件數最多。第2名：肖牛（刑太歲）以「虛擬遊戲詐騙」比例偏高。第3名：肖鼠，以「網購詐財」件數最多。第4名：肖狗（值太歲），以「投資詐財」比例偏高。第5名：肖龍（沖太歲），以「猜猜我是誰」件數最多。

詐團最愛「虎男」

警方指出，連續2年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠、牛、狗」蟬聯前5名榜單，「馬、蛇」則穩居末段班。在性別比例部分，男性被詐騙以肖虎最多、女性為肖牛；最具防詐觀念的生肖，男性為肖蛇、女性為肖羊，被詐騙比例都是最低的。

根據了解，2019年為豬年，農曆犯太歲生肖的為「虎、蛇、猴、豬」，警方預警提醒民眾，面臨詐騙情境時，切記保持冷靜，提高警覺才能看好荷包。

警察局呼籲，為加強重要節日安全維護，提醒民眾詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，網購時應慎選賣家，多觀察評價及賣場狀況，「別看到特價就失心瘋」、「猜猜我是誰、假檢警、假綁架」等案件，多以「打電話」方式行騙，民眾接獲可疑電話時務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

(中時 )