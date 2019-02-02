當紅之際結婚當媽不擔心？趙麗穎挺肚首回應

2019年02月02日 14:33 中時電子報 蔡曉婷

31歲「新四小花旦」趙麗穎去年10月宣布閃嫁大9歲「蘭陵王」馮紹峰，今年初兩人又宣布有喜，傳懷的是男寶寶，且預產期落在今年3月。最近趙麗穎挺肚接受陸媒專訪，除了替兩人合作新劇宣傳，被問在當紅之際停下腳步是否擔心？趙麗穎高EQ表示還好，反正知道擔心也沒用，就把這個階段該做的事做好最重要。

趙麗穎最近接受《娛理》專訪，透露對馮紹峰的暱稱是「叔兒」，若老公拍戲時吃火鍋，會主動把她愛吃的菜打包帶回家，也會煮麵給她吃，趙麗穎猛誇：「我覺得他煮的麵是世上最好吃的」，也說先前兩人難得放閃逛公園，她回憶當下天空晴朗，滿地的落葉很美，「回頭就能看到那個人，這就是人生的幸福吧！」

談到認定馮紹峰主因，趙麗穎形容老公溫和也很有責任感，是真的懂得生活的人，這點打動了她想牽手走一輩子，兩人也在互相學習、進步中。被問在事業高峰期停下生小孩，是否有過掙扎？她回應自己其實是順其自然，既然進入新的身分，就勇於接受挑戰。

趙麗穎更強調，目前休的這段長假她認為是在「續力」，先前因為工作會忽略親友、忽略自己甚至整個世界，「我希望等我再拍戲時，我的領悟和把控會更好」，又問她未來當媽要如何平衡事業與家庭？趙麗穎說：「把時間花在所有值得的事情上就好。」

(中時電子報)