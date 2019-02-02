當紅之際結婚當媽不擔心？趙麗穎挺肚首回應

趙麗穎去年和馮紹峰閃婚並宣布有喜。（圖／翻攝自趙麗穎、搜狐娛樂微博）

友善列印
中時電子報

31歲「新四小花旦」趙麗穎去年10月宣布閃嫁大9歲「蘭陵王」馮紹峰，今年初兩人又宣布有喜，傳懷的是男寶寶，且預產期落在今年3月。最近趙麗穎挺肚接受陸媒專訪，除了替兩人合作新劇宣傳，被問在當紅之際停下腳步是否擔心？趙麗穎高EQ表示還好，反正知道擔心也沒用，就把這個階段該做的事做好最重要。

趙麗穎最近接受《娛理》專訪，透露對馮紹峰的暱稱是「叔兒」，若老公拍戲時吃火鍋，會主動把她愛吃的菜打包帶回家，也會煮麵給她吃，趙麗穎猛誇：「我覺得他煮的麵是世上最好吃的」，也說先前兩人難得放閃逛公園，她回憶當下天空晴朗，滿地的落葉很美，「回頭就能看到那個人，這就是人生的幸福吧！」

談到認定馮紹峰主因，趙麗穎形容老公溫和也很有責任感，是真的懂得生活的人，這點打動了她想牽手走一輩子，兩人也在互相學習、進步中。被問在事業高峰期停下生小孩，是否有過掙扎？她回應自己其實是順其自然，既然進入新的身分，就勇於接受挑戰。

趙麗穎更強調，目前休的這段長假她認為是在「續力」，先前因為工作會忽略親友、忽略自己甚至整個世界，「我希望等我再拍戲時，我的領悟和把控會更好」，又問她未來當媽要如何平衡事業與家庭？趙麗穎說：「把時間花在所有值得的事情上就好。」

(中時電子報)

賈靜雯尾牙辣穿制服！超短百褶裙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。