台女被洋腸灌迷湯喊「寶貝」警阻匯款險被詐

劉姓女子疑似被灌愛情迷湯，到銀行準備匯美金9985美元（約30萬元）給詐團。（照片由警方提供）

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中時

愛情詐騙又添一樁，台中市警二分局接獲銀行通報，劉姓女子疑似被灌愛情迷湯，到銀行準備匯美金9985美元（約30萬元）；員警到場後發現，被害人是在網路上認識了一名自稱在伊拉克執行機密任務，每天在通訊軟體中，跟被害女子甜言蜜語，先取得她的信任後，謊稱身上重要的物品遭海關扣押，只要女子幫忙繳交保釋金就能贖回，被害女子不疑有他，直到警方到場後，不停勸說，被害女子這才恍然大悟，最後也才成功阻止，幫她救回積蓄。

警方指出，女子向銀行員表示要匯款給男友，並稱男友在伊拉克執行機密任務，且身上重要的物品遭海關扣押，只要女子幫忙繳交保釋金就能贖回。女子深信不疑，並認為繳交保釋金後2人就能過著幸福美滿的生活。

銀行員知道又是詐騙手法，怕引發劉女情緒激動，婉轉勸導女子一同返所了解，再積極耐心的解釋這完全是詐騙的手法，苦口婆心的勸阻，女子難隱內心受傷落寞的面容，仍十分感謝警方的協助，還好辛苦的儲蓄不致於在春節前被騙光。

經警方了解，機警的銀行行員懷疑民眾疑似遭到詐騙，但女子不聽勸阻執意要匯款至國外，一開始說要匯給姐姐，但行員眼睛瞄到女子電話中LINE的對話為「寶貝」，希望警方勸阻。

劉姓女子向警方表示，1個多月前在網路上認識一名男性網友，相談甚歡後慢慢對男網友有所愛戀，男網友在聊天軟體中表示自己在伊拉克從事軍中最機密的任務，雖有視訊但過程皆未交談，謊稱畢生積蓄都在一個盒子內要寄給劉女保管，等待任務完成後要共譜鴛鴦，但因遭土耳其海關扣押，需美金9985美元（約30萬元）的保釋金贖回。

警方指出，所幸銀行員用幽默輕鬆的口吻婉轉讓劉女同意返所查證帳號，解釋愛情詐騙的手法都是男網友用快要出任務等戲劇性內容及未來美好的憧憬等陷阱讓被害女子不知覺中落入騙局，成功阻止劉女匯款。

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(中時 )

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