韓國瑜做一件事 他稱關乎日本國運！

2019年02月02日 14:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏31日下午拜會高雄市長韓國瑜，引起外界注目。不過，資深媒體人張友樺表示，其實中郡錦藏也拜會過台南市長黃偉哲，但網路聲量卻遠低於韓國瑜，且中郡錦藏和黃韓兩位市長所談的內容也不一樣，因為日本認為韓國瑜的愛情產業鏈剛好跟日本國運相關，因為愛情產業鏈也是日本要發展的產業之一。

張友樺於政論節目《新聞龍捲風》上表示，日本交流協會高雄所的所長，叫做中郡錦藏，他分別去拜會了兩個直轄市市長，一個是台南市長黃偉哲，另一個是高雄市長韓國瑜。結果黃偉哲在網路聲量上，只有韓國瑜的不到60分之一。

張友樺比較中郡錦藏和黃韓兩人討論的議題。他表示，中郡錦藏先見黃偉哲，然後再來看韓國瑜。中郡錦藏和黃偉哲所談的問題，和韓國瑜截然不同。中郡錦藏和韓國瑜談的是代表日本群馬縣、埼玉縣、東京都跟京都這一些企業集團，這是因為這些日本企業集團對韓國瑜有興趣的一點，剛剛好是跟日本國運相關的，那就是愛情產業鏈。

張友樺表示，日本也在推愛情產業鏈，所謂的愛情產業鏈，是因為日本的出生率已經是全亞洲最低。還有一個，是日本的宅男特別多，再一個就是說，日本的人口出生的比例，現在已經到了高齡化的社會，所以現在的日本政府，也在推愛情產業鏈，只不過日本首相安倍晉三是用另外一種方式，沒有像韓國瑜這麼直接，所以日本人就非常有興趣。

張友樺要大家不要忘了，日本有兩位首相是在高雄成長的，而高雄又是日本南進的基地，所以中郡錦藏就直接說，全台灣軍事措施，保存最為完整的就是高雄，所以希望能從岡山、左營、鳳山到旗山這些地方，能結合愛情產業鏈，讓高雄市的人口，能有所提升，日本也有興趣來投資這一塊，這也是中郡錦藏之所以拜訪韓國瑜的原因。

(中時電子報)