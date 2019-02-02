林內鄉土地公占鐵路地 陳年舊案解套有望

2019年02月02日 15:27 中時 許素惠

雲林縣林內鄉福德宮位於林內火車站附近，已逾一甲子歷史，是市區居民信仰中心。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉福德宮位於林內火車站附近，是市區居民信仰中心，此部分約20多坪占用到鐵路用地。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉街信仰中心福德宮占用部分鐵路用地，成為陳年舊案，甚至遭監察院列管，立委劉建國接獲陳情奔走了3年，相關單位獲得初步共識，將由廟方申請讓售，把該占用地目由公用地變更為非公用地，移交國有財產署後再放領，讓土地公有所屬完整的家。

林內鄉長張維崢指出，位於林內火車站附近的福德宮是林中、林南等市中心居民的信仰中心，70多坪廟地有20幾坪占用到鐵路用地，多年來鐵路局想收回卻囿於地上物而窒礙難行，也因此遭監察院列管，由於廟方又於該地上興建屬違建的遮雨棚，最後廟方每月付租金加罰金共約7500元給鐵路局，然而難題仍未解，持續困擾雙方。

劉建國接到陳情，因為事涉多個單位且複雜，他逐一溝通，日前邀請福德宮主委張盤銘、鐵路局台中貨運服務所經理張雙容、張維崢、林中村長沈明達和居民等協調，共商解套之策。

劉建國表示，被占土地地目是公用地，即供公共權益的眾人使用，但廟方占用數十年來，也未現行鐵路行駛等使用造成影響，足見已失公用目的，所以變更為非公用地目也無妨，建議朝此方向努力。

張雙容等也認同，指先由廟方申請讓售，經變更地目為非公用，經財政部核准移交國財署接管，便能以公地放領的方式優先售予占用的廟方，該案便能解除列管，達成雙贏。

(中時 )