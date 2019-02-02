中市府設「台商專區」 迎接台商「鮭魚返鄉」

台中市府成立「台商專區」投資單一服務窗口，鼓勵台商安心投資台中。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
台中市府經發局長表示，「台商專區」為台商投資台中排除障礙，推行優惠投資政策，期盼這波「鮭魚返鄉」造就更高的經濟效益。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕拚經濟帶頭衝，對中央推行「歡迎台商回台投資行動方案」，吸引台商回台投資，市府也把握「鮭魚返鄉」招商良機，2日成立「台商專區」投資單一服務窗口，整合台商返鄉投資相關資訊，提供一站式服務並完整追蹤後續，鼓勵台商安心投資台中，提供企業需求及優惠措施，加快台商返國投資腳步，一起拚經濟。

市府經發局長高禩翔表示，美中貿易戰開打以來，在大陸的台商和其他以出口為導向的業者，面臨強大關稅壓力，許多台商都有意將產線和產能移轉回台灣，帶動陸資和僑外資對台投資。

中央政府的投資台灣事務推行「歡迎台商回台投資行動方案」整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，今年1月1日啟動後，陸續已有多家企業核准返台投資。

市府強調，台中擁有良好投資環境與政策工具，產業聚落及供應鏈，不能錯過這波投資契機，市府成立「台商專區」，提供整合式單一服務窗口排除投資障礙，期盼這波「鮭魚返鄉」能造就更高的經濟效益。

經發局指出，「台商專區」建立完整流程，無論是來電或來信洽詢、網路填寫表單或各種管道與專區單一窗口聯繫，專人立即成案進行投資體檢並分析個案需求，依是否屬市府權責項目予以追蹤或轉介相關單位，務求全程追蹤、進度不中斷。

此外，「台商專區」整合中央政策及市府資源，提供《台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法》、台中市產業園區或工業用地等土地供給狀況及租售參考價格、產業園區進駐辦法、融資、用水用電申請及人力需求協助窗口、法規解釋等，以專屬台中的資訊架構快速解決投資人需求。

高禩翔強調，盧秀燕上任即宣示「拚經濟」讓市民過好日子，運用「台中富市3」的前店、後廠、自由港經濟發展策略，達成「美好台中．富強城市」，建立穩固的招商引資制度，強化投資環境、完善基礎建設，推行優惠投資政策，輔以國際行銷，鼓勵台商投資台中，展望投資新契機。

(中時 )

韓國瑜做一件事 他稱關乎日本國… 新潮流還是高雄地下市長？藍議員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。