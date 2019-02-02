中市府設「台商專區」 迎接台商「鮭魚返鄉」

2019年02月02日 15:51 中時 盧金足

台中市府經發局長表示，「台商專區」為台商投資台中排除障礙，推行優惠投資政策，期盼這波「鮭魚返鄉」造就更高的經濟效益。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕拚經濟帶頭衝，對中央推行「歡迎台商回台投資行動方案」，吸引台商回台投資，市府也把握「鮭魚返鄉」招商良機，2日成立「台商專區」投資單一服務窗口，整合台商返鄉投資相關資訊，提供一站式服務並完整追蹤後續，鼓勵台商安心投資台中，提供企業需求及優惠措施，加快台商返國投資腳步，一起拚經濟。

市府經發局長高禩翔表示，美中貿易戰開打以來，在大陸的台商和其他以出口為導向的業者，面臨強大關稅壓力，許多台商都有意將產線和產能移轉回台灣，帶動陸資和僑外資對台投資。

中央政府的投資台灣事務推行「歡迎台商回台投資行動方案」整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，今年1月1日啟動後，陸續已有多家企業核准返台投資。

市府強調，台中擁有良好投資環境與政策工具，產業聚落及供應鏈，不能錯過這波投資契機，市府成立「台商專區」，提供整合式單一服務窗口排除投資障礙，期盼這波「鮭魚返鄉」能造就更高的經濟效益。

經發局指出，「台商專區」建立完整流程，無論是來電或來信洽詢、網路填寫表單或各種管道與專區單一窗口聯繫，專人立即成案進行投資體檢並分析個案需求，依是否屬市府權責項目予以追蹤或轉介相關單位，務求全程追蹤、進度不中斷。

此外，「台商專區」整合中央政策及市府資源，提供《台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法》、台中市產業園區或工業用地等土地供給狀況及租售參考價格、產業園區進駐辦法、融資、用水用電申請及人力需求協助窗口、法規解釋等，以專屬台中的資訊架構快速解決投資人需求。

高禩翔強調，盧秀燕上任即宣示「拚經濟」讓市民過好日子，運用「台中富市3」的前店、後廠、自由港經濟發展策略，達成「美好台中．富強城市」，建立穩固的招商引資制度，強化投資環境、完善基礎建設，推行優惠投資政策，輔以國際行銷，鼓勵台商投資台中，展望投資新契機。

(中時 )