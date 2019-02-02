春節遊船型堡和南山頭四營區 金管處送精美小禮品

金管處整修後的船型堡，日前揭幕開放參觀。（讀者楊威廉提供）

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船型堡承載駐軍枕戈待旦，戍守第一線的艱辛歲月。（李金生攝）
船型堡在沙灘上佈有3道軌條砦並佈有雷區。（李金生攝）
船型堡外觀有如一艘戰艦。圖為整修前的舊觀。（李金生攝）
南山頭四營區坐落於小金門最南端，早期為南海岸重要據點之一。（李金生攝）
南山頭四營區的坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構均為金門少見。（李金生攝）
南山頭四營區留下駐軍戍守的原始記憶，讓人緬懷一段大時代的故事。（李金生攝）

位於金東后扁湖山灣的「船型堡」（E-037）據點，因外觀有如1艘戰艦而得名，為金門極少見的船型碉堡軍事建築，堡高3層又稱3層堡或菱形堡。

金管處指出，「船型堡」在沙灘上佈有3道軌條砦並佈有雷區，船身左、右2側佈滿射口，用以控制沙灘左右兩翼，配合鄰近據點攻擊來襲敵人。兩岸對峙期間，佈有重兵防守，為著名的示範據點，堡內「與戰地共存亡」精神標語展示軍人同島一命的堅決意志。

南山頭四營區則坐落於小金門最南端，早期為南海岸重要據點之一，坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構均為金門少見，且鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，兼具戰地史蹟與人文地理的精采內容。

金管處在農曆春節初一至初三共3日，提供船型堡定點、定時解說導覽服務（導覽時間為每日上午10時、11時及下午2時、3時整點）；南山頭四營區則辦理「南山頭四營區相片定向活動」（開放時間為8時30分至下午5時，無需預約）。

船型堡據點每日準備100份精美小禮物送給參觀民眾，南山頭四營區則於活動期間完成遊戲項目者，每人可領取精美小禮品1份，數量有限，送完為止。

(中時 )

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