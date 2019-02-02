有人堅持不退演唱會門票 劉德華說話了

劉德華去年底開唱因身體不適取消。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
劉德華發文。（圖／翻攝自「華仔天地」官網）

香港天王劉德華（華仔）去年底在香港紅館舉行演唱會，唱到第14場、第3首歌時，華仔突然流淚向歌迷道歉，宣布因身體因素中斷演唱會，共7場演唱會最後全取消，因無法爭取到年底補唱檔期，近日主辦單位宣布將退票，昨(1日)劉德華在歌迷會網站出聲，表示知道有人堅持不想退票，天王也很豪邁回應：「我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！」

劉德華前年因墜馬意外，將計畫中的巡演延到去年底開跑，未料因罹患流感失聲取消，主辦單位本打算在年底補辦，卻因租借場地單位不同意，只好宣布退票退款。昨劉德華在「華仔天地」留言，指在退票過程中才發現手續繁雜，謝謝歌迷的忍耐。

劉德華更表示：「請信任我、所有退票、不退票的大家，都是我的朋友！」他明白還是有很多歌迷希望他能補唱，然而中間有許多以他個人力量無法解決的問題，但他可用自身名義保證，若有不想退票的人，「請把你手上的票保存好，待退票流程完成之後，我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！」而已經退票的也務必將資料存檔，「日後也必然有辦法去照顧到你們！」

粉絲則回：「各種退票方案很難滿足每個人的需求，但真心愛你的家人絕對會體諒你的難處，我們都知道你疼惜歌迷的心情，希望你別自責，就算不是演唱會小型歌友會也很棒的」、「我沒有買退場的票！如果有！不會退！只要老大好！別的不重要」、「因為信任，因為理解，所以不變的是支持！」

劉德華發文：

在安排退票事宜的過程，發現原來主辦單位和各方機構中間牽涉的繁複，實在是我意料之外。在沒有選擇下，這個月內只好耐心等候主辦單位和各方機構達成協議，統一退票安排方案。現在也是時候我向大家說一下，首先感謝受影響觀眾的忍耐。請信任我、所有退票、不退票的大家，都是我的朋友！還有聽到部分朋友的聲音是希望我能以補場方式去安排，這是我明白和理解的！補場的安排、中間存在太多我個人力量不能解決的難題，所以我不能代表其他單位回應。但是，我可以用個人的名義去答應不想退票的朋友，請把你手上的票保存好，待退票流程完成之後，我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！再說一次，所有退票、不退票的，都是我的朋友！所以退票的朋友務必將所有退票資料存檔，日後也必然有辦法去照顧到你們！感謝！！新年快樂身體健康

(中時電子報)

當紅之際結婚當媽不擔心？趙麗穎… 國際影星出道19年首拍電視劇！20…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。