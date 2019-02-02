有人堅持不退演唱會門票 劉德華說話了

2019年02月02日 15:22 中時電子報 蔡曉婷

劉德華發文。（圖／翻攝自「華仔天地」官網）

香港天王劉德華（華仔）去年底在香港紅館舉行演唱會，唱到第14場、第3首歌時，華仔突然流淚向歌迷道歉，宣布因身體因素中斷演唱會，共7場演唱會最後全取消，因無法爭取到年底補唱檔期，近日主辦單位宣布將退票，昨(1日)劉德華在歌迷會網站出聲，表示知道有人堅持不想退票，天王也很豪邁回應：「我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！」

劉德華前年因墜馬意外，將計畫中的巡演延到去年底開跑，未料因罹患流感失聲取消，主辦單位本打算在年底補辦，卻因租借場地單位不同意，只好宣布退票退款。昨劉德華在「華仔天地」留言，指在退票過程中才發現手續繁雜，謝謝歌迷的忍耐。

劉德華更表示：「請信任我、所有退票、不退票的大家，都是我的朋友！」他明白還是有很多歌迷希望他能補唱，然而中間有許多以他個人力量無法解決的問題，但他可用自身名義保證，若有不想退票的人，「請把你手上的票保存好，待退票流程完成之後，我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！」而已經退票的也務必將資料存檔，「日後也必然有辦法去照顧到你們！」

粉絲則回：「各種退票方案很難滿足每個人的需求，但真心愛你的家人絕對會體諒你的難處，我們都知道你疼惜歌迷的心情，希望你別自責，就算不是演唱會小型歌友會也很棒的」、「我沒有買退場的票！如果有！不會退！只要老大好！別的不重要」、「因為信任，因為理解，所以不變的是支持！」

劉德華發文：

在安排退票事宜的過程，發現原來主辦單位和各方機構中間牽涉的繁複，實在是我意料之外。在沒有選擇下，這個月內只好耐心等候主辦單位和各方機構達成協議，統一退票安排方案。現在也是時候我向大家說一下，首先感謝受影響觀眾的忍耐。請信任我、所有退票、不退票的大家，都是我的朋友！還有聽到部分朋友的聲音是希望我能以補場方式去安排，這是我明白和理解的！補場的安排、中間存在太多我個人力量不能解決的難題，所以我不能代表其他單位回應。但是，我可以用個人的名義去答應不想退票的朋友，請把你手上的票保存好，待退票流程完成之後，我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！再說一次，所有退票、不退票的，都是我的朋友！所以退票的朋友務必將所有退票資料存檔，日後也必然有辦法去照顧到你們！感謝！！新年快樂身體健康

(中時電子報)