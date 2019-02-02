面對美大規模指控 華為董事長一句話反嗆

華為董事長梁華接受加拿大媒體專訪駁斥美國司法部對華為所有指控，並反嗆「以意識形態或觀點走向技術分歧，對人類與科技進步都沒好處」。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國司法部上月28日大陣仗指控中國大陸電信巨擘華為與其財務長孟晚舟涉嫌違反伊朗制裁令與竊取商業機密等23項罪名，對此華為董事長梁華接受加拿大媒體專訪駁斥所有指控，並反嗆「以意識形態或觀點走向技術分歧，對人類與科技進步都沒好處」。

華為董事長梁華表示，我們絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事。

根據加拿大《環球郵報》1日刊登對梁華在華為深圳總部專訪。梁華駁斥美方所有指控，重申華為先前的聲明「否認華為或其子公司或附屬公司，曾經做出起訴書中提及的任何違反美國法律行為」。他表示，華為沒有任何可以道歉之處，也否認竊取商業機密，「我們絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事」。

對於起訴書內容，梁華表示他對陪審團的調查結果「不清楚」，且陪審團沒有發現華為有「故意和惡意行為」。他反指美方出於政治動機的安全擔憂正在扼殺世界，並說「觀察人士已經警告，美國帶頭強烈抵制華為，將產生『技術去全球化』，在使用大陸產品的國家和依賴西方產品的國家之間製造分歧」。

當被問及如何讓質疑者相信華為時，梁華舉出華為有8萬項專利組合，其中1萬項在美國獲得許可，去年用於研發的經費高達150億美元（約新台幣4651億元），而華為在加拿大的研究工作也逐年增加，2018年在加國投入經費1.37億美元，比2017年增加28％；配置人力達1,140人，增加181個職位。

他說，華為尊重智慧財產權，「相信華為是數位和智能世界的貢獻者」。他表示，華為決心繼續與加拿大各大學建立研究夥伴關係，並提醒任何擔心華為的人，將討論範圍局限在技術問題上，而非「停留在政治層面」。

(中時電子報)

文章來源：huawei chairman vows:we will never do anything to harm any country

拔樁？委國臨時總統這句話 對陸… 下令火燒拆遷釘子戶 日本明石市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。