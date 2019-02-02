面對美大規模指控 華為董事長一句話反嗆

2019年02月02日 15:21 中時電子報 馮英志

美國司法部上月28日大陣仗指控中國大陸電信巨擘華為與其財務長孟晚舟涉嫌違反伊朗制裁令與竊取商業機密等23項罪名，對此華為董事長梁華接受加拿大媒體專訪駁斥所有指控，並反嗆「以意識形態或觀點走向技術分歧，對人類與科技進步都沒好處」。

華為董事長梁華表示，我們絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事。

根據加拿大《環球郵報》1日刊登對梁華在華為深圳總部專訪。梁華駁斥美方所有指控，重申華為先前的聲明「否認華為或其子公司或附屬公司，曾經做出起訴書中提及的任何違反美國法律行為」。他表示，華為沒有任何可以道歉之處，也否認竊取商業機密，「我們絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事」。

對於起訴書內容，梁華表示他對陪審團的調查結果「不清楚」，且陪審團沒有發現華為有「故意和惡意行為」。他反指美方出於政治動機的安全擔憂正在扼殺世界，並說「觀察人士已經警告，美國帶頭強烈抵制華為，將產生『技術去全球化』，在使用大陸產品的國家和依賴西方產品的國家之間製造分歧」。

pic.twitter.com/mq5dzbndgD — Huawei Technologies (@Huawei) 2019年1月29日

當被問及如何讓質疑者相信華為時，梁華舉出華為有8萬項專利組合，其中1萬項在美國獲得許可，去年用於研發的經費高達150億美元（約新台幣4651億元），而華為在加拿大的研究工作也逐年增加，2018年在加國投入經費1.37億美元，比2017年增加28％；配置人力達1,140人，增加181個職位。

他說，華為尊重智慧財產權，「相信華為是數位和智能世界的貢獻者」。他表示，華為決心繼續與加拿大各大學建立研究夥伴關係，並提醒任何擔心華為的人，將討論範圍局限在技術問題上，而非「停留在政治層面」。

(中時電子報)