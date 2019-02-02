年假走春 文資園區國美館活動多

2019年02月02日 15:32 中時 林欣儀

農曆春節9天連假，文化部文化資產園區推出九天民俗技藝團、掌中劇及歌仔戲等系列活動，邀民眾走春。（林欣儀攝）

農曆春節9天連續假期展開，想好要去哪裡走春了嗎？文化部文化資產園區從大年初一至初六、共推出40個場次活動，邀民眾共同感受傳統文化之美；國立台灣美術館則有「諸事大吉－豬年年畫特展」及年畫拓印體驗活動；科博館迎豬年舉辦「豬事大吉」展覽，邀民眾共同感受年味。

傳統的布袋戲偶在舞台上飛天遁地，吸引許多老、中、青觀眾喜愛，為讓民眾在春節期間感受濃濃台灣味，文化資產園區從2月5日、大年初一開始，分別邀13個台灣表演團隊、3個越南表演團隊接力演出，而打頭陣的是「九天民俗技藝團」及「妙璇舞蹈團」，內容精彩可期。

此外，包括母語歌謠走唱「打狗亂歌團」、布袋戲藝術「金宇園掌中劇團」及傳統表演藝術保存者「梨春園北管樂團」、歌仔戲藝術「明華園日字戲劇團」、原住民樂舞「泰雅原舞工坊」、木偶劇「黃世志電視木偶劇團」都將接力演出。文資局長施國隆指出，藉由表演盼推廣台灣的國寶、讓民眾認識台灣傳統表演藝術。

國美館則於大年初二推出「國美走春‧諸事大吉」春節系列活動，除有豬年年畫特展，還將舉辦「諸事平安，滿福團圓」版印年畫拓印體驗、限量「開門見喜」吉利紅包袋及「諸事大吉」版印年畫抽獎等活動，並有快閃音樂會即興演出，讓優美樂音與藝術創作展開互動。

國立自然科學博物館即日起推出「豬事大吉」展，展場內以紅色增添喜氣。策展人楊中信表示，展區前半段透過有趣的互動玩具，告訴民眾東、西方對於豬的故事有哪些；包括三隻小豬、豬八戒、賽神豬等都在這裡看得見，讓「豬」的意象更生活化。

(中時 )