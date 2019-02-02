新潮流還是高雄地下市長？藍議員爆：被警告講太多弊案

2019年02月02日 15:40 中時電子報 邱珮畇

【完整版】轟韓國瑜毀城市美學 王定宇的民進黨質感長怎樣？2019.02.01《新聞龍捲風》

高雄市長陳菊在高雄執政12年，關係盤根錯節，韓市府上任後，地下市長被認為還是新潮流。高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》說，她上節目大談高雄弊案，回去就有人提醒她注意人身安全。綠媒老董吳子嘉說，也有人提醒他注意安全，這不是黑社會嗎?並嗆，不敢爆料的料都交給他來爆。

韓市府上任後，藍營議員時常上政論節目大談菊市府弊案。《新聞龍捲風》主持人戴立綱說，陳菊在高雄執政12年，關係盤根錯節，高雄9席立委一半菊系，韓國瑜雖然當上市長，但地下市長還是新潮流。

國民黨高雄市議員陳麗娜說，即便韓國瑜上任，新潮流勢力還是到處在高雄市裡看得到，例如前陣子羅智強嗆聲公車，被劉世芳「關切」公車業者，劉自己正式的講說她去「關切」，公車業者也沒經過羅智強同意就拆了。

美麗島電子報董事長吳子嘉問:是哪家客運?陳麗娜說，吳董在問哪一家，她在猜任何一家都會拆，只要是菊系人馬，影響力都還是有的，並沒有因為陳其邁選輸，勢力就不在。

另一個比較實在的，現在高雄市政府公務員體系，要做事也沒那麼容易。陳麗娜說，還有很多是當時陳菊人馬，要是哪天看到行政流程出錯也不用訝異，很有可能故意在流程中不告訴首長，讓你有出錯的機會。

陳麗娜說，譬如說，我們在電視上談弊案，「回去就有人告訴我，麗娜你真的不要在電視上談太多，這樣對你不太好」那是一種綠色恐怖的存在，代表對方認為，這些東西說多了對安全是有威脅性的。她說「即便是對的，都會對我產生威脅。」

吳子嘉說:是黑色恐怖!陳麗娜說，莫名其妙有一種你看不到的力量就在背後，這種力量是隨時在高雄會出現。

吳子嘉說「她不敢爆料我來爆!」這就表示，這個菊系的形象有多壞，也有人提醒他注意安全問題，這個反過來看，為什麼有人提醒你這個事，這些人不是政府官員嗎?為什麼被人提醒我們的安全問題「這不是黑社會嗎?」他最後又重申一次「有黑幕不敢爆，我來爆!」

(中時電子報)