護病比入法拖半年 醫改會：沒有進步

2019年02月02日 15:43 中時 林周義

護病比入法將在5月1日正式上路，衛福部明定醫學中心護病比1：9、區域醫院護病比1：12、地區醫院護病比1：15，並建立稽查、懲罰機制。然而醫療改革基金會卻對此感到失望，認為新制上路拖半年，護病比卻未有改善。

根據衛福部過去的評鑑，9成的醫院護病比都合格。然而護病比入法一事，原預計去年8月就要實施，卻因許多醫院表示需時間準備，拖了半年。醫改會發言人朱顯光表示，既然合格機率那麼高，為何會覺得當時入法太突然？

朱顯光表示，前往醫院評鑑者，往往都是脫離第一線很久的人，其中多為醫院經營者、醫院大老，「球員兼裁判」，評鑑結果也經常過關，但勞工局前往勞檢時，卻發現許多醫院都不合格，原因在於勞檢要求基層人員擔任陪檢員，有辦法揪出漏洞。

新制上路拖半年後，護病比的標準依然沒有進步。朱顯光表示，理想中醫學中心的護病比應為1：7或1：6，前總統馬英九執政時也喊出護病比1：7的承諾。然而換黨執政至今，護病比依然沒有進步。

另一方面，醫院評鑑設有獎勵機制，只要符合護病比就可獲得健保加碼補助。隨著新制上路，朱顯光認為應將補助門檻提升，「不是符合護病比最低標準就可以拿獎金」，以免形同把錢丟到水裡。他也建議衛福部設立吹哨人制度，保護檢舉者不被醫院秋後算帳。

(中時 )