九族櫻花祭感受東洋風情 體驗「西班牙海岸」全新遊樂設施

2019年02月02日 15:44 中時 廖志晃

九族櫻花祭打造日本街，讓遊客感受東洋風情。（廖志晃攝）

九族文化村全新遊樂設施「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

「西班牙海岸」還可欣賞雄偉華麗的城堡建築！（廖志晃攝）

台灣規模最大的賞櫻盛會─九族櫻花祭登場，今年打造一條仿真百分百的「日本街」，過年期間讓遊客穿上日式浴衣，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，不必到日本，也能夠體驗東洋風情！還可搶先體驗最新的遊樂設施「西班牙海岸」！

九族文化村經理黃瑞奇表示，園區擁有5000多棵櫻花，去年首次開放認養櫻花，認養1棵3000元，吸引多人共襄盛舉，九族文化村把認養所得捐出一半給埔里的陳綢阿嬤；今年，則是將認養所得一半捐給在地的原住民家庭援助中心。包括日月潭涵碧樓等企業認養外，也吸引日本的TBS電視台的黃金節目《世界不可思議的發現》跨海取材，並且率先認養今年第1棵櫻花樹。

黃瑞奇指出，今年剛好園區準備6年的「西班牙海岸」全新啟用，遊客可以搶先體驗。櫻花祭期間至3月10日止，每天都有太鼓「震春喚櫻」表演，還有日本yosakoi舞蹈，夜櫻期間有櫻花湖鄉情民歌音樂會、與君同樂表演等許多櫻花祭才特定演出的舞碼及活動。

另外，遊客也可以租浴衣、坐人力車去賞花，在屋台燒烤街享用日式點心，櫻花祭期間推出限定餐點，包括櫻花拉麵、粉櫻日式豬排、櫻花野餐等。

夜櫻期間為2月5日至2月28日，園區打造數條櫻花隧道，點綴燈光，呈現夜晚櫻花艷麗的景色；西班牙海岸高第建築，外表鋪滿華麗燈光，在夜晚變成亮眼雄偉的童話城堡，要讓賞夜櫻的遊客大飽眼福。

黃瑞奇表示，即日起發售櫻花祭雙月票只要1399元，可以無限次數玩到4月7日。2月11日起賞櫻門票650元，優惠期間到薰衣草季4月7日，除了賞櫻外，還可搭乘日月潭纜車，欣賞原住民歌舞表演，到「西班牙海岸」搭乘最新遊樂設施，觀看雄偉華麗的高第建築，詳細優惠內容請上九族官方網站查詢。

(中時 )