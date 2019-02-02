國際影星出道19年首拍電視劇！2019必追陸劇卡司超堅強

2019年02月02日 16:00 中時電子報 黃詩淳

2018年開播的陸劇，不管是校園純愛還是後宮爭鬥，都各有擁護者，現2019也有不少優質戲劇將上映，演員卡司一部比一部強大，不論是古裝、社會創業，或是人氣小說改編，還有章子怡、湯唯等大咖重返小螢幕，還未上映就話題不斷。

《三生三世枕上書》是《三生三世十里桃花》續集。(圖／翻攝自微博)

1、《三生三世枕上書》

《三生三世枕上書》是《三生三世十里桃花》續集，在上一季迪麗熱巴、高偉光有緣無份的虐戀，是劇迷心中的痛，現推出第二部以兩人為主角的愛情故事，還未播出討論度就超高，除此之外還加入台灣男星陳楚河及郭品超，勢必再創追劇熱潮。

《外八行》是秦嵐新作，這次她改穿上旗袍，搖身一變成為青樓花魁。(圖／翻攝自微博)

2、《外八行》

由張藝謀監製的電視劇《外八行》，是演出《延禧攻略》「富察皇后」一角爆紅的秦嵐新作，這次她改穿上旗袍，搖身一變成為青樓花魁，以民初為故事背景的傳奇歷史劇，講述男主角原本只是普通大學生，因一場意外捲入江湖中外八行勢力間的爭鬥，在不斷追求真相、挖掘外八行秘密的過程中，他也越來越接近自己身世的真相。

湯唯睽違10年再度演出電視劇。(圖／翻攝自微博)

3、《大明皇妃孫若微傳》

《大明皇妃孫若微傳》由演技派巨星湯唯和朱亞文等主演，這也是湯唯睽違10年再度演出電視劇，劇組花了8個月的時間說服她，改編自蓮靜竹衣的小說《六朝紀事》，以屹立後宮50年，走過六個朝代的皇后孫若微的傳奇故事為主軸。

章子怡出道19年，首度接拍電視劇。(圖／翻攝自微博)

4、《帝凰業》

國際影星章子怡出道19年，首度接拍陸劇《帝凰業》，搭檔資深演員周一圍，改編作家寐語者小說，劇情以架空王朝為舞台，描述郡主王儇(章子怡飾)與出身寒門的豫章王蕭綦(周一圍飾) 因一場權力的交易，先婚後爱共定天下的故事。

《獨孤皇后》由陳喬恩、陳曉主演，(圖／翻攝自微博)

5、《獨孤皇后》

《獨孤皇后》由陳喬恩、陳曉主演，預計2月上映，陳喬恩飾演獨孤伽羅，夫君楊堅則由陳曉擔任，在亂世中登上皇位，建立隋朝統一中國，夫妻倆攜手走過風雨，並協助楊堅成就史上「開皇之治」，創造中國古代帝王夫妻後宮生活佳話。

《風暴舞》由新疆美女古力娜扎、男神陳偉霆主演。(圖／翻攝自微博)

6、《風暴舞》

《風暴舞》由新疆美女古力娜扎、男神陳偉霆主演，是部都市諜戰劇，香港演技派男星任達華也一同出演，描述男主角受雇一家保全公司，在一系列任務中，發現公司內部和境外邪惡势力有關聯，最後在調查中揭露内幕。

新版《絕代雙驕》演員陣容養眼。(圖／翻攝自微博)

7、《絕代雙驕》

新版《絕代雙驕》找來因《致我們單純的小美好》爆紅的胡一天飾演「花無缺」，高冷又帥氣扮相，被譽為最高顏值的花無缺，而「小魚兒」則是由陳哲遠出演，兩大帥哥一起飆戲，加上女主角梁婧嫻，堪稱最養眼的《絕代雙驕》。

《我的真朋友》由Angelababy（楊穎）、鄧倫、朱一龍主演。(圖／翻攝自微博)

8、《我的真朋友》

《我的真朋友》由Angelababy（楊穎）、鄧倫、朱一龍主演，描述房仲女主角碰上隱瞞身分的富二代男主角，兩人在一起賣房時，通過各個家庭的故事，一起見證人情冷暖與社會百態，目標改善居住環境、造福社會。

《不說再見》由任嘉倫、張鈞甯主演。(圖／翻攝自微博)

9、《不說再見》

《不說再見》由任嘉倫、張鈞甯主演，為新時代緝毒都市劇，描述刑警劉遠文(任嘉倫飾)因指揮失誤，使得未婚妻和下屬喪命，之後他潛入毒販內部變臥底，和毒販大佬之女歐可欣（張鈞甯飾）相互試探並產生情感糾葛。

《平凡的榮耀》改編爆紅韓劇《未生》。(圖／翻攝自微博)

10、《平凡的榮耀》

《平凡的榮耀》改編爆紅韓劇《未生》，找來趙又廷﹑白敬亭主演，描述一個沒專業知識、靠關係空降貿易公司的青年，憑著努力和上司的費心教導，逐漸得到眾人肯定的職場故事，陸版會將故事著重在投資公司經理突遇上空降實習生的故事，還未播出就備受期待。

(中時電子報)