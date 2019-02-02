《寒單》演員無完膚 林予晞被炸殘吐露「從影來最大犧牲」

林予晞花16小時化全身炸傷妝，看起來怵目驚心。(想亮影藝提供)

友善列印
中時
胡宇威右手臂一大片炮炸傷口，效果相當寫實。(想亮影藝提供)

賀歲片《寒單》上映10天開出2500萬票房，為今年賀歲檔打響第一炮，導演黃朝亮依照4位年輕主演的人物設定，設計了不同的印記與傷疤，胡宇威在電影中被炸傷右手臂，留下一大塊的傷疤，造型組參考了黃朝亮親自上去炸寒單所留下的傷疤照作仿妝。

胡宇威自爆，當時一時興起，惡作劇傳了炸傷破皮照給爸媽，嚇得爸爸高血壓驟升，忍不住對他飆了一連串髒話；鄭人碩則在電影中被炸斷4根手指，他必須先用膠帶將完好的手指纏起來再貼上特製的人工假皮，鄭說：「因為是我慣用的右手做斷指，每天都要練習用左手作平常會做的事情。」

被炸得最慘的是林予晞，光是畫特效傷妝就耗費16小時，為了呈現體無完膚的狀態，身上僅穿一件小可愛，漸漸覆蓋上大面積的人工皮後也限制了她的行動，後來她索性連廁所都不上了。

林予晞心有餘悸說：「從影以來最大犧牲。」更有工作人員看到完妝後的她，現場忍不住哭了出來，黃朝亮也表示相當心疼，「你明明知道那是假的，可是看到一個女孩子傷成這樣，你眼眶都會紅。」小薰（黃瀞怡）則因有著悲慘、不為人知的過去，會慣性的割腕自殘，她自嘲手上有很多條「地平線」，可說是全部的演員都體無完膚。

(中時 )

國際影星出道19年首拍電視劇！20… 隋棠產後1個月小腹平坦 側面驚人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。