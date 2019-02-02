《寒單》演員無完膚 林予晞被炸殘吐露「從影來最大犧牲」

2019年02月02日 16:06 中時 李承陽

胡宇威右手臂一大片炮炸傷口，效果相當寫實。(想亮影藝提供)

賀歲片《寒單》上映10天開出2500萬票房，為今年賀歲檔打響第一炮，導演黃朝亮依照4位年輕主演的人物設定，設計了不同的印記與傷疤，胡宇威在電影中被炸傷右手臂，留下一大塊的傷疤，造型組參考了黃朝亮親自上去炸寒單所留下的傷疤照作仿妝。

胡宇威自爆，當時一時興起，惡作劇傳了炸傷破皮照給爸媽，嚇得爸爸高血壓驟升，忍不住對他飆了一連串髒話；鄭人碩則在電影中被炸斷4根手指，他必須先用膠帶將完好的手指纏起來再貼上特製的人工假皮，鄭說：「因為是我慣用的右手做斷指，每天都要練習用左手作平常會做的事情。」

被炸得最慘的是林予晞，光是畫特效傷妝就耗費16小時，為了呈現體無完膚的狀態，身上僅穿一件小可愛，漸漸覆蓋上大面積的人工皮後也限制了她的行動，後來她索性連廁所都不上了。

林予晞心有餘悸說：「從影以來最大犧牲。」更有工作人員看到完妝後的她，現場忍不住哭了出來，黃朝亮也表示相當心疼，「你明明知道那是假的，可是看到一個女孩子傷成這樣，你眼眶都會紅。」小薰（黃瀞怡）則因有著悲慘、不為人知的過去，會慣性的割腕自殘，她自嘲手上有很多條「地平線」，可說是全部的演員都體無完膚。

(中時 )