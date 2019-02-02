888隻小豬撲滿擔綱 麗寶樂園打造「許願牆」

2019.02.03▲麗寶樂園以888隻小豬撲滿打造「2019新春許願牆」，讓民眾在新年許下心願！（陳淑娥攝）

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過年期間暢遊麗寶樂園，有機會拿到裝有1元發財金的小豬撲滿喔！（陳淑娥攝）
麗寶樂園度假區過年推出許多優惠，熱情向親子招手。（陳淑娥攝）

台中花博邀請12歲以下兒童免費參觀，麗寶樂園也在過年期間熱情向親子招手，除了限量發送裝有1元發財金的小撲滿外，並以888隻小豬撲滿打造「2019新春許願牆」，兩旁有祈求學業、健康、愛情等8種願望的祈願小豬，讓民眾能夠許下願望！

麗寶樂園副總王永豪表示，為響應台中花博，9天連假祭出免費優惠！12歲以下兒童只要出示有照證件，由一名陪同成人現場購買全票，就能免費玩遊樂園，讓親子出遊無負擔。另外，度假區消費滿百，還能享天空之夢摩天輪半價175元優惠，初一至初六間，每日都有賀歲煙火秀，用火樹銀花迎新春。

麗寶樂園為迎接新春，特地以888隻金紅兩色小豬撲滿組成「2019」字樣，打造「新春許願牆」，喜氣洋洋又充滿豬年特色，更成為樂園的打卡新景點，兩旁還有祈求學業、健康、愛情等8種願望的祈願小豬，讓民眾可以許下心願；

探索樂園與天空之夢摩天輪，初一至初六開園時，每日將限量發送小紅豬撲滿，內有一塊錢發財金，象徵一元復始、萬象更新。

麗寶樂園度假區指出，過年期間大手筆加碼推出眾多優惠，即日起至3月3日止，民眾只要在度假區內，當日消費累計滿3000元(停車、福容大飯店除外)，即可抽現代汽車Elantra、價值12萬元的福容大飯店無敵住宿券等多項好禮。

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