崗山之眼農曆大年初一重新開園 立委爭取盼鄰近9區居民半價

2019年02月02日 17:20 中時 林雅惠

高雄首座天空廊道「崗山之眼」園區，歷經封園整修後，將於農曆大年初一重新開園，立委邱志偉向高雄市觀光局呼籲，除了既有兩區居民免費與春節特別優惠外，應從長計議，提供園區鄰近9區居民門票半價優待。

去年12月初，高雄市觀光局為提升崗山之眼園區遊憩品質及安全，耗費1700萬，封園2個月進行整修，工程涵蓋兩大項目，一是將道路兩旁水溝加蓋，提升行車安全，二是改善園區排水設施，避免邊坡受損，並同時加強綠美化，預計於今年2月5日完工開放。

針對崗山之眼重新開放，邱志偉表示，崗山之眼1.3億的興建經費中，有近8000萬的中央補助是他在進行多次質詢、會勘及協調後才爭取到位，是他辛苦的結晶，更是北高雄的驕傲，

他說，觀光局特別邀請知名女星張琍敏拍攝MV代言，並於春節期間(初一至初六)提供每天前88名入園遊客免費優惠，一連串的行銷手法，無疑是要為園區創造人潮，但觀光局應從長計議，不該忽略在地居民，目前園區僅針對岡山和燕巢兩區居民提供免費優惠，但鄰近9區包含橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮卻無任何優惠。

邱志偉說，觀光局若能為北高雄居民提供半價優惠，將提供在地居民更多誘因參訪園區，讓人潮能夠絡繹不絕，更能創造在地光榮感。

不過觀光局長潘恒旭說，基於財政收入的考量，目前崗山之眼屬新建景點，還無法對其他區域做門票全免，將來市府財政改善時會同步考慮。

(中時 )