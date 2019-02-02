鴻海嘉年華市集 台中巨峰葡萄、東勢茂谷柑民眾排隊搶購

鴻海2日在台北南港展覽館舉辦「2019鴻海愛心嘉年華」活動，台中市政府農業局受邀北上參展，在愛心市集區域展售台中優質農產品。（圖／台中市府提供）

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「2019鴻海愛心嘉年華」活動，來自台中市的巨峰葡萄及茂谷柑受到民眾熱烈支持、踴躍排隊購買，開賣2小時即銷售一空。（圖／台中市府提供）

鴻海2日在台北南港展覽館舉辦「2019鴻海愛心嘉年華」活動，台中市政府農業局受邀北上參展，在愛心市集區域展售台中優質農產品，其中台中巨峰葡萄及茂谷柑受到民眾熱烈支持、踴躍排隊購買，開賣2小時即銷售一空，撲空的民眾只好現場預購，台中特色農產品成為搶手貨。

農業局長蔡精強指出，「2019鴻海愛心嘉年華」活動，規畫愛心市集、鴻海生活館、永齡農場、親子樂園等區，並贊助80家社福團體免費設攤。現場約有3萬人齊聚一堂，共襄盛舉。此次愛心市集邀集全台15縣市參展，台中市府農業局也受邀北上參展，希望幫助農民提升在地農產能見度，增加農民收益。

農業局表示，台中巨峰葡萄種植面積共487公頃，新社種植面積占342公頃，白毛台地區海拔約700公尺，終年氣候涼爽，日夜溫差約攝氏15度，是適合葡萄生長的最佳環境，所產出的巨峰葡萄甜度高達18度以上，酸度約0.4度，擁有甜酸的黃金比例，其葡萄香氣及口感獨冠全台，品質優越。

尤其葡萄生產首重品質安全，農業局長期輔導農民以果實套袋、安全用藥、合理化施肥方式，提升栽種技術，堅持品質與食安。受套袋保護的葡萄，其葡萄皮自然佈滿濃厚均勻的白色果粉，具有保護果實作用。

蔡精強指出，國產柑桔類正值盛產期，台中茂谷柑種植面積共520公頃，年產量1萬711公噸，主要產地為東勢、石岡、新社、外埔、和平等區，其中東勢明正里茂谷柑生產地，位於雪山山脈大安溪旁，日夜溫差大，孕育出鮮紅的肉質及果色，糖酸比及柔細果肉，堪稱柑橘類極品。尤其茂谷柑富含醣類、膳食纖維、維生素A、Ｃ及磷、鈣、鈉、鐵等微量元素，食用有益健康。

每年7月至9月、12月至2月是白毛台葡萄產季；12月至4月是茂谷柑產季，本次北上參展的白毛台巨峰葡萄及台中茂谷柑，分別擁有吉園圃認證標章及台灣農產生產追溯標章，消費者踴躍購買，以實際行動支持農民。

(中時 )

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