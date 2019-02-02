廟主委祝「步步高陞」總統 韓國瑜：不要再陞了

2019年02月02日 16:48 中時 柯宗緯

韓國瑜向民眾拜年，也保證明年會發多一點紅包。（柯宗緯攝）

韓國瑜搭車前，被民眾團團包圍。（柯宗緯攝）

韓國瑜發紅包，受到熱烈歡迎。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（2）日下午一連走訪大樹、大社廟宇發放紅包，上千民眾頂著大太陽排隊。他在大樹鳳山寺時，廟方主委陳武雄起鬨「總統好！並祝步步高陞」，韓聽聞連忙笑說「不要再陞了！」

韓國瑜今天拜廟發紅包行程，兩處都有上千民眾到場排隊，不少人見他高喊「市長好」，也有人直接幫他升格喊「總統好」。大樹鳳山寺主委陳武雄邀韓致詞前，鼓譟群眾喊總統好，並祝韓能夠步步高陞。

韓國瑜近日頻頻被問及是否選總統話題，直呼「頭昏」，今天也急忙撇清說「不要再陞了！」還笑說媒體本來在「度估（打瞌睡）」聽到這題頓時醒了過來。不過有媒體事後問及，民俗家斷言韓國瑜有「副總統」命格，韓國瑜則笑說，「不要想太多啦！」

韓國瑜提到，30年風水輪流轉，現在換到高雄，全世界都在關注，今年過年有9天連假，預計有百萬人來到高雄旅遊，希望各行各業堅守好品質、好服務態度及價格公道，並盡地主之誼，讓遊客一來再來，一起迎接最新燦爛的2019年。

另方面，由於每場紅包限量，但民眾過於熱情，仍有不少人排不到，一度高喊加碼，也有醉漢鬧場抗議。韓國瑜只能跟群眾說抱歉，他說，第一年發紅包我們沒有經驗，還是不夠很多，可能明年要再多一點，但他也觀察到，有人一排再排，像有位「小財神」弟弟就來了5次。

今天下午韓國瑜結束年節前最後一場公開行程，好心情寫在臉上。他笑說，好久沒休假了，心情特別輕鬆，他對高雄有信心，絕對會越來越棒，也歡迎遊客多多來觀光旅遊，以及歡迎企業家來投資。

(中時 )