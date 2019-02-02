採買年貨目不轉睛！AKB48「看到食物想一直吃」

AKB48TEAMTP日前到迪化街採買年貨。（好言娛樂提供）

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AKB48TEAMTP日前到迪化街採買年貨。（好言娛樂提供）

女團AKB48TEAMTP趁新春豬年將至，日前專程到迪化老街採購年貨，來自香港的團員劉曉晴興奮地說：「第一次逛年貨大街，跟香港的年宵花市很像，很多人、很多吃的讓人目不轉睛。看到很多食物會想要一直吃，最喜歡吃仙貝脆脆的。」周佳郁最喜歡吃開心果，「每年家裡都會添購，很喜歡剝開心果的感覺、味道，即使到親戚家也不會放過任何一顆」！

過年期間，團員將各自回鄉陪伴家人，林倢則要回台東與父媽團聚，「除夕領紅包我都不知道拿到多少，因為都要直接拿給爸爸媽媽」；劉曉晴直呼：「很久沒見家人想一起吃飯，一起逛香港的年宵花市，雖然現在沒有足夠能力包大紅包給父母，但我會把一日按摩卷放進紅包裡送給他們」；子瑄則計畫到補習班K書，「希望會讀進腦袋，最期待就是拿紅包那一刻，最大的紅包是阿公包的，一萬元全部都是一百元所以看起來很厚」。

AKB48TEAMTP喜歡吃年菜卻不擅於下廚，周佳郁喜歡待在廚房看媽媽做菜、擔任二廚：「這讓我吃年夜飯更有成就感！」董子瑄則幽默說：「今年會幫阿嬤他們一起做年菜，希望不要把廚房毀了。」至於過年飲食控制，大夥兒笑說：「新年假期公司放我們假，讓我們好好休息不用量體重，不過年假結束就要繼續記錄了，還是得小心體重暴增。我們有個群組，大家吃什麼會在裡面分享，同時互相提醒。」

(中時 )

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