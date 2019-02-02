亞洲盃金靴竟是非洲人？卡達奪冠為何惹出爭議

2019年02月02日 17:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

下屆世足東道主卡達1日以3比1擊敗日本，舉起隊史首座亞洲盃冠軍，不只比賽過程有手球爭議，球員資格也遭質疑。儘管亞足聯（AFC）在決賽開踢前駁回阿拉伯聯合大公國提出的申訴，但創下亞洲盃單屆進球紀錄的前鋒阿里（Almoez Ali），基本上是位非洲人的爭議，也成為本屆賽事的一部份。

卡達在準決賽4比0痛宰地主阿聯後，向亞足聯提出申訴，抗議出生於蘇丹的阿里，以及父親曾是伊拉克國腳的阿拉威（Bassam al-Rawi），根本不符合國際足總（FIFA）的入籍規定，不應該也不可以在亞洲盃出賽。

卡達後衛阿拉威出生於伊拉克首都巴格達，年僅21歲。（路透）

根據FIFA規定，球員想代表自己出生地以外的國家出賽，除非父母、（外）祖父母生於該國，否則必須自己滿18歲後有5年居留事實，並取得其國籍，才有出賽資格。生於蘇丹的阿里現年22歲，生於巴格達的阿拉威才21歲，都不可能符合成年後在卡達居留5年的規定，外界的質疑不是沒有道理。

其實就在上屆的世足南美區資格賽，祕魯、智利就曾檢舉對手玻利維亞後衛卡布瑞拉（Nelson Cabrera）是巴拉圭人，不符歸化規定，最後玻國這兩戰都被FIFA裁定為0比3落敗。但世足資格賽踢循環賽，最多就是扣分、罰錢，大型盃賽已經踢入淘汰賽，到4強才質疑球員資格問題，則沒有前例。

卡達前鋒阿里決賽對日本以倒掛金鉤首開紀錄，成為地主阿聯指控資格不符的對象之一。（美聯社）

說穿了，阿聯就是輸不起，如果了解近年卡達與周邊中東國家因反恐問題而關係緊張，阿聯主場球迷在準決賽還把鞋子和水瓶丟進場內，也不難理解東道主為何惱羞成怒，吵資格就是借題發揮。

然而，比賽踢完才要抗議，且決賽在即茲事體大，可以理解亞足聯紀律暨道德委員會駁回申訴的考量。只是看起來違規事證存在，亞足聯駁回卻不解釋原因，總是徒增想像與爭議。

另一方面，卡達在體壇的歸化政策本已惡名昭彰，FIFA訂出現行入籍、歸化的資格規定，就是源於2004年卡達硬要將艾爾頓（Aílton）、迪迪（Dede）等3名巴西球員弄進國家隊，迫使FIFA更加嚴格限制。

卡達在2004年重金打造阿斯拜爾國家體育菁英學校，還有豪華的室內足球訓練場。（阿斯拜爾官網翻攝）

卡達這次稱霸亞洲盃，已經不是粗糙的歸化操作，而是在親王賈希姆（Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani）的主持下，2004年由國家砸下13億美元，於杜哈打造名為阿斯拜爾（ASPIRE）的體育菁英培訓學校。除了挖掘當地人才，也有計畫的到非洲尋覓青少年菁英，找來阿斯拜爾當陪練的「靶子隊」。

15年有成，卡達終於舉起了亞洲盃冠軍，阿斯拜爾功不可沒，西班牙籍教頭桑契斯（Félix Sánchez）從2006年起在阿斯拜爾耕耘迄今，也值得大書特書。只是規定就是規定，若讓阿里滿23歲才踢成年國家隊，就不會有違規爭議。或許阿里出色到讓卡達等不及了，代價是即使他以9球改寫了伊朗傳奇前鋒代伊（Ali Daei）保持的亞洲盃單屆進球紀錄，囊括金靴與MVP，就是多了些質疑，少了點掌聲。

(中時電子報)