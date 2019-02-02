揪甘心！大湖分局「警察行動補給站」啟動

體恤交通疏導辛勞，大湖警分局設「警察行動補給站」補充執勤員警體力。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉山景秀麗，每年草莓季登場，總吸引上萬民眾相爭採莓，大湖警分局為使春節連續假期間交通順暢，派出大量警力輪班執行交通疏導勤務，並準備簡易餐食、暖暖包等補給品，以定點補給方式，讓第一線執勤員警在友善的環境下工作，免於奔波並能兼顧執勤效率。

分局指出，為使蒞轄旅遊的民眾及鄉親有舒適便捷，且免於塞車的交通動線，警方全力疏導轄區各景點交通車流，以往春節假期間，員警及協勤民力須長時間執服勤務，造成體力嚴重耗損，近來一波波低溫，更是對同仁身心健康的一大考驗。

分局表示，體恤員警及民力服勤辛勞，並提升執勤效率，分局準備各式熱食、水果、餅乾及暖暖包等補給品，以定點補給方式，讓第一線執勤員警能在友善的環境下工作，免於覓食奔波勞累，同時期勉同仁於春節期間堅守崗位，落實轄內交通、治安及為民服務工作，讓遊客平安過好年。

由於大湖草莓及酒莊、泰安溫泉、獅潭仙山及卓蘭採果等著名觀光區域已湧現大量人潮及車潮，警方呼籲，民眾來訪遊玩可多使用替代道路，從北到訪的民眾，可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出大湖。

南部的民眾可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線進出大湖，亦可由公館交流道經福基由台6線進出，相關觀光區導覽及停車場資訊，可至大湖警分局網頁或粉絲專頁、警政APP及路況即時影像APP查詢。

(中時 )

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