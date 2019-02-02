美中協議有譜 專家稱仍要這緊握這張底牌

白宮經濟顧問柯德洛表示美中談判「氛圍良好」，讓總統川普對與中國大陸達成貿易協議前景樂觀。（美聯社）

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中時電子報

美中部長級貿易談判告一段落，並促成可能的「川習會」，白宮經濟顧問柯德洛1日對此表示，美中談判「氛圍良好」，讓總統川普對與中國大陸達成貿易協議前景樂觀；但曾與大陸打過交道的前官員們認為，達成協議後「關稅牌」仍須緊握在手，確保美國能有能單邊行動的機制，方能促使中國大陸經濟改革。

柯德洛（Larry Kudlow）接受訪問時說，坦白說談判整體而言離形諸文字還很遠，因為眼前還有困難工作等著我們，「但無論如何我們確實拓展了新基礎，具體談到以前中方連談都不想談的領域」。

白宮經濟顧問柯德洛表示美中談判「氛圍良好」，讓總統川普對與中國大陸達成貿易協議前景樂觀。

不過，但幾位過去與中國打過交道的前美方官員都認為，這次逼中國大陸走上談判桌的關稅手段，在雙方達成協議後可能仍有保留必要，以確保中方落實。

前美國貿易代表署負責中國大陸執行面的首席顧問李德（Claire Reade）說，若涉及灰色地帶時，執行面的問題就會變得更複雜，「若中方允諾10件事，審慎讓當中7件有進展但剩下3件什麼都沒做時，怎麼辦？他們繳出成績C但還不至於爛到F時，我們要怎麼做？」他還說，「若出了嚴重問題時，他們就需準備恢復加徵關稅」。

美國智庫「美國企業研究所」（AEI）的中國分析師史劍道（Derek Scissors）認為，需有一套美國能單邊行動的機制，因為任何需由雙方參與的爭端處理機制，都會為美國總統帶來風險，「川普大概還沒意識到，若協議看起來與過去歐巴馬或小布希時的做法沒有不同時，會引發國內多大的反彈。」

(中時電子報)

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