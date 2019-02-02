台金線春運正式啟動首日疏運作業順暢

2019年02月02日 17:35 中時 李金生

台金航線春運今（2）日正式啟動，尚義機場湧入返鄉人潮，楊鎮浯偕金門民航站主任洪念慈迎接鄉親，致贈開運吊飾、花燈和五顏六色的小豬布偶，祝福大家在新的一年平安喜樂。

今天是春節9天連假的首日，金門尚義機場一早就湧入人潮，其中有往返台金的旅客外，也有不少是攜家帶眷，大包小包循「小三通」回到對岸娘家的大陸新住民，紅男綠女擠滿出入境大廳，歸心似箭寫在每個人臉上。

楊鎮浯縣長偕金門民航站主任洪念慈率同服務團隊，在入境出口迎接返鄉的旅客，致贈每人精美吊飾、花燈和造型多樣的小豬布偶，祝福大家在「金豬迎春」的新年，心想事成、健康平安。

金門民航站還安排表演節目，首日由金湖國小國樂隊、原住民聲樂家胡待明擔綱演出，現場洋溢歡慶新春的熱鬧氣氛。

楊鎮浯表示，鄉親從今天開始返鄉，過節氣氛愈來愈濃厚，縣府已協調交通部、國防部做好各項運能備變作業，昨天國防部並已先行出動軍機協助載運軍人和軍眷，預估只要天候狀況良好，鄉親均可順利返鄉過年，一旦機場出現大批等候旅客，原定的各項備變計畫將適時派上用場，確保疏運作業順利執行。

縣府秘書長張忠民今天也走訪台灣西部5機場，轉達縣長楊鎮浯關懷鄉親返鄉情形及慰問旅台同鄉會志工的辛勞。

另縣府觀光處也組成服務團隊，由副處長李銘培帶隊，今起每日早上5：30起，一連3天至除夕於松山機場辦理「聯合候補單一窗口」作業，下午財政處長孫國智也赴松山機場為工作同仁加油打氣。

縣府表示，今天尚未出現大量候補人潮，北金線28航班幾乎均有空位，候補旅客百餘人，預估可在今天疏運完畢。縣府為避免鄉親久候辛勞，貼心準備麵包及茶水供鄉親取用，獲得好評。

(中時 )

金湖國小國樂隊迎接鄉親，楊鎮浯縣長送上開運小禮物。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）偕金門民航站主任洪念慈（左）帶領服務團隊迎接鄉親回家團圓。（李金生攝）

小朋友拿到小豬布偶，十分開心！（李金生攝）

象徵吉祥的小豬布偶，受到返鄉民眾的歡迎。（李金生攝）

縣府秘書長張忠民（中）走訪台灣西部5機場，轉達縣長楊鎮浯關懷鄉親返鄉情形及慰問旅台同鄉會志工的辛勞。（縣府提供）