春節旅遊馬祖俯拾皆是美景

2019年02月02日 17:37 中時 葉書宏

連江縣四鄉五島充滿各式驚奇，非常適合民眾春節旅遊，北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」。（連江縣政府提供）

連江縣四鄉五島充滿各式驚奇，非常適合民眾春節旅遊，東引燈塔為國家三級古蹟。（連江縣政府提供）

連江縣四鄉五島充滿各式驚奇，非常適合民眾春節旅遊，大坵島上可看到梅花鹿群穿梭悠遊。（連江縣政府提供）

春節旅遊首選馬祖！連江縣四鄉五島充滿各式驚奇，大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引百年燈塔，還有被CNN選為世界15大自然奇景「藍眼淚」，不用出國就可體會電影奇景，另外，還有香醇濃厚的馬祖老酒、高粱酒，更是年節送禮首選。

馬祖分為南竿、北竿、東引、莒光等4鄉，4鄉各有不同特色，其中北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」，舊名「鏡港」、「鏡澳」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。

大坵是一座位於北竿島北方的無人小島，隨處可見豐富的動植物生態及海蝕地形、梅花鹿群。東引有「國之北疆」之稱，岩岸地形多陡峭、垂直岩面，歷經長期海水拍打侵蝕而形成獨特海蝕洞、一線天等壯觀地形，還有三級古蹟東引燈塔。

莒光分為東莒、西莒兩島，島上有二級古蹟東犬燈塔、三級古蹟大埔石刻，還有傳統的閩東聚落，可體驗特殊人文景觀，福正沙灘、神秘小海灣、魚路古道、熾坪隴考古遺址等都相當值得探訪，最特殊還有媲美法國的「方塊海」。

另外，位於南竿的「馬祖藍眼淚生態館」，第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，除了靜態的馬祖生態介紹外，更運用4D環繞虛擬實境，讓遊客身歷其境，不受季節天候的限制，一年四季無論白天或晚上，都能看見馬祖藍眼淚。

(中時 )