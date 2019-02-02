2200份媽祖歲錢 善化慶安宮免費發送

2019年02月02日 17:29 中時 李其樺

「金豬招財」歲錢福袋，上面印有金豬和元寶圖案，庇佑信眾今年能夠發大財。（李其樺攝）

善化慶安宮每年推出媽祖歲錢福袋，結合十二生肖和吉祥語，造型款式各異，富有傳統藝術氣息，頗受信眾喜愛。（李其樺攝）

善化慶安宮今年推出豬年媽祖歲錢，裝歲錢的福袋圖案結合十二生肖和吉祥語，頗受許多民眾喜愛，將在大年初一當天發放限量2200份媽祖歲錢，免費贈給需要民眾，保庇信眾發大財。

慶安宮擁有300多年歷史，也是善化區人文信仰中心，每年過年期間善化慶安宮會發放媽祖歲錢，福袋中裝有10塊錢，信眾索取媽祖歲錢帶回家，既可保平安，也有求財功能。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，從2012年龍年開始，媽祖娘娘指示，裝歲錢的福袋上面要有十二生肖圖案，自那時起每年推出的歲錢福袋上都印有該年生肖圖案，而且印有吉祥語，頗受信眾喜愛，過年期間都超過千人排隊索取媽祖歲錢。

魏素珍表示，每年媽祖歲錢福袋製作無論顏色、圖案，甚至吉祥語都是經由擲筊向媽祖娘娘請示，依照祂的指示決定該年歲錢福袋款式，例如有一年的歲錢福袋就使用竹子圖案，吉祥語為「厚德載物」，媽祖娘娘希望藉由吉祥語勉勵信眾修行積德。

魏素珍表示，今年經由媽祖娘娘指示特別推出「金豬招財」歲錢福袋，福袋上更印有金豬和元寶圖案，將在大年初一上午9點發放，限量2200份提供給信眾索取，當天另提供500份金豬提燈，結合擲陀螺遊戲，讓打中陀螺的信眾將金豬提燈帶回家。

魏素珍說，民眾拿到媽祖歲錢，可將它放入錢包中或家裡放置財物的地方，具有錢母招財的功用。

(中時 )