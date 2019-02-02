日料名店「天麩羅炸物祭」好好食 鵪鶉蛋、星鰻也能酥炸

2019年02月02日 17:40 中時 徐力剛

欣葉「天麩羅炸物祭」現正開跑，嚴選海陸珍饌入鍋酥炸。（圖片提供／欣葉日本料理）

新年將至，欣葉日本料理Buffet春季限定菜單搶先出爐，今年以象徵長壽的海老為主題，設計全新展演料理「埋火鮮蝦豐饒香草」，現場主持人講解下邀請民眾同樂，以古時作為神器的斧鍋為底，加入新鮮海老、迷迭香、百里香及蒔蘿等辛香料，在高粱酒加持下燃起熊熊火焰，祈求新年平安順遂。

以自助餐形式供應的欣葉日料，此次主打天麩羅炸物祭，主廚特製「穴子一文字揚」嚴選星鰻為食材，金黃炸衣酥脆可口，魚肉軟嫩入口即化，為餐廳人氣品項;另款「牛肉鶉卵羽衣揚」餡料夾入牛肉與、醬鹵鵪鶉蛋，外層包裹薄薄麵衣，鹹香帶勁牛肉在口中迸出新滋味;清爽口感的「玉子豆腐揚浸」調味簡約，襯以原始豆香別有一番滋味。

喜愛握壽司饕客不可錯過「低溫牛握壽司」，選用牛下肩底板肉入饌，大理石斑紋油花分布均勻，薄片牛肉以低溫烹調，Q彈肉質讓人難忘;「櫻桃鴨握壽司」強調鴨油與黑松露醬融合風味，帶給味蕾全新體驗。

小食系列亦別出心裁，料理長以冬季富士山靄靄白雪為靈感，打造「春菊富士見白和元」，藉由萵苣撲底堆疊，創造富士山高聳意象，佐以特製豆腐醬如瑞雪飄落山頭般，視、味覺都滿足。「鱈魚肝土佐力」土佐凍與雪魚肝在口中化開，醋香甘醇柔滑鮮美。

欣葉公關分享，欣葉日本料理全台有5間門市，主要分佈於北部地區，如信義新天地A11、台北中山店、台北館前店、台北健康店及桃園中茂店等，其中以創始店「信義新天地A11」營運績效最佳，年營業額突破億元大關，主要歸因於百貨自有集客力及人潮優勢加持，其餘街邊店則透過異業結盟和品牌自有行銷手法鞏固客源。

欣葉公關進一步指出，欣葉日料各門市秉持「連鎖不複製」精神，依照當地客群喜好打造門店，品牌競爭力分2部分，其一，與自助餐廳相比，考量賓客胃容量有限，店內提供約100道料理，採精緻餐點方式營運，遵循日本旬食理念，依時令更換料理菜單;其二，與日料相比，具備低價格、多種類品項競爭優勢，各餐檯配備專屬廚師製作料理，發揮職人專注精神，確保消費者能品嘗最佳料理。

(中時 )

冬季懷石小缽道道美味，帶來全新味覺盛宴。（圖片提供／欣葉日本料理）

招牌「白松露杏鮑菇握壽」、「黑松露低溫牛握壽司」強調現點現做。（圖片提供／欣葉日本料理）