送3支雞毛撢子扯上賄選 埔鹽豐澤村長獲判無罪

2019年02月02日 17:58 中時 謝瓊雲

林男遭起訴後，仍順利當選，因此再被彰檢提起當選無效之訴，雖然一審法官判決無罪，但村長職位能不能做熱坐穩？仍有隱憂。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣埔鹽鄉林姓村長去年在登記參選村長前，送了支持者3支雞毛撢子，被檢警認定涉嫌行賄，遭依違反公職人員選罷法起訴；彰化地院近日審結，法官認僅送3支有瑕疵的雞毛撢子，無賄選主觀犯意，也不影響投票意願，做出無罪判決。彰檢指將研議是否上訴。

以生產手工雞毛撢子聞名的埔鹽鄉豐澤村，去年大選時有3名新人出馬角逐村長，競爭激烈，54歲林姓村長在登記前拿了自家工廠生產的雞毛撢子送給選民請託支持，完成登記後遭檢警查獲。

4人均坦承送禮、收禮，但其中一選民認為只不過是雞毛撢子，根本不算賄選，否認受賄；林本人也堅稱，一支售價150元的雞毛撢，送人的那些都是NG不能賣的瑕疵品，與選舉無關。因為兩人否認到底，檢方起訴時還建議法官量刑時加重其刑。

法官審理時，接受林男的說詞，認定送人的雞毛撢子是瑕疵品，且其辯護律師鄭智文也強調，只送了3個人、共3支雞毛撢子，數量上、人數上都太少，不太可能影響投票的意願、選舉的結果，判決林男無罪。彰化地檢署指將待收到判決書再研議是否上訴。

由於林男以422票勝出、當選村長，也遭彰檢提起當選無效之訴，雖然刑事賄選一審獲判無罪，仍須繼續面對民事官司。

(中時 )