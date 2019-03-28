美國媒體報導指出，杜克大學藍魔在日前的NCAA(美國大專籃球聯賽)32強賽驚險擊敗中佛羅里達大學騎士，超級新人錫恩威廉斯掌控全場，該場賽事全美高達1288萬人次收看，超過NBA本季任何一場賽事的收視人口，比湖人當家球星詹姆斯還紅。

杜克大學由知名前美國夢幻隊「K教練」領軍，陣中擁有3位可望在今夏投入NBA選秀會的超級新人，當中又以選秀狀元最大熱門的錫恩威廉斯為首。

24日該役錫恩威廉斯、巴瑞特與瑞迪許在關鍵時刻挺身而出，錫恩威廉斯全場攻下32分、11籃板、4助攻，幫助杜克藍魔鎖定勝局，持續朝著隊史第6冠邁進。

擁有絕佳天賦與運動能力的錫恩威廉斯，被譽為可能是2003年選秀狀元詹姆斯之後最強大的NBA新人，甚至還超越當年尚未踏入NBA的詹姆斯，如今光是一場比賽的收視率就打趴了本季NBA任何場次，可見得錫恩威廉斯有多麼炙手可熱。

(中時電子報)