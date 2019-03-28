湖人總教練華頓看來將成本季球隊高層的「替罪羔羊」！《紐約時報》權威記者史坦驚爆，「湖人很有可能在球季結束炒掉四面楚歌的華頓，目前湖人已成獨行俠總教練卡萊恩的超級粉絲！」問題是湖人挖走卡萊恩的機率相當渺茫。
隨著湖人正式宣告連8季無緣季後賽，包含快艇總教練瑞弗斯、前公鹿總教練奇德、前騎士總教練泰隆盧等人都被傳出有可能取代華頓帥位，沒想到現在換成傳出湖人高層積極想挖卡萊爾，可是獨行俠怎樣也不可能放走這名教頭。
或許獨行俠本季只拿29勝44敗戰績並不理想，可是獨行俠早在開季之前，就跟卡萊爾完成續約動作到2023年，如今隨著超級新秀東契奇逐漸展現霸氣，加上「波神」波爾金吉斯加盟，獨行俠更需要老經驗的卡萊爾繼續執教下去。
不管湖人最後找誰取代華頓，都只把華頓當作犧牲品，畢竟湖人本季傷兵累累，更受到湖人高層積極追逐「一眉哥」安東尼戴維斯失敗，造成球隊內部氣氛低迷拖累，幸好以華頓的執教能力與經驗，恐爬也無須擔心找不到新工作。
(中時電子報)
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