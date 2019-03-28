兩屆奧運金牌得主許淑淨爆出禁藥風波，對比去年6月她宣布因傷退休的淚水，外界恍然大悟原來禁賽才是主因，不免錯愕。其實犯錯就接受處分，「不小心」亦然。體育署為了避免金牌蒙塵，維持往例「不公布」還授予教練職務，結果換來世界禁藥組織（WADA）來函「打臉」，「鴕鳥心態」遠比「誤食」更可怕。

許淑淨在去年初被複檢出前年11月參加舉重世錦賽尿檢未過，5月禁賽確定，根據中華奧會說法，相關資料都通報當事人與體育署。結果6月許淑淨召開記者會宣布退休，原因是受傷。儘管這的確是事實，卻未坦承還有另一個更嚴重、關鍵的事實。現在道歉，晚了。

許淑淨去年6月4日親自在高雄出席記者會，展示手肘傷勢及治療過程照片，詳細說明決心引退原因。（中央社資料照）

體育署也選擇對社會大眾隱瞞禁賽一事，無非是不希望奧運金牌的形象蒙塵，但為了怕外界批評不照顧優秀退役運動員，更破格授予專任教練職務，成為日後WADA來函糾正的導火線之一。

中華奧會《違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點》第11條規定，「受禁賽處分者於禁賽期，不得參加任何運動比賽或活動。運動員及其後勤人員非經運動禁藥管制權責單位核可，不得與受禁賽處分期內人員往來或參與其辦理之運動相關活動。」

中華奧會《違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點》第11條。（網路截圖）

相關規定清清楚楚，試問體育署怎麼能聘禁賽期間的許淑淨擔任國訓中心教練呢？真的是「知法犯法」。再者，致力於打擊禁藥的WADA，得知被他們禁賽的運動員，竟然在禁賽期間擔任指導選手的教練，能不跳腳？

話說回來，怕家醜外揚的「鴕鳥心態」有用嗎？如果許淑淨就是因為「誤食」膳食補充劑而違規，處分僅及於2017年世錦賽，她的兩面奧運金牌誰也搶不走；如果違規事證真的不只於此，奧運金牌又豈是體育署「不公布」能保住的呢？

體育署要照顧運動員，在各方面給予最大程度的力挺，但不能是用「鴕鳥心態」來栽培溫室裡的花朵，在他們犯錯時幫忙掩蓋。愛護許淑淨、栽培她當教練，就是在她禁賽期滿之後，這才是大家長應有的正確心態。更何況在打擊禁藥、維護公平性的角色上，體育署還是監督者。

最後，誠實永遠是最好的策略。「森林王子」張泰山因為服用治不孕症的藥物「可洛米分」，在2008年北京奧運未通過藥檢，他坦承事實，甚至隔年兒子出生就取名「張可洛」做紀念也自我警惕，最後這次違規未對他的職業生涯造成任何影響。誠實也是打擊禁藥的最佳策略，這次事件從許淑淨、體育署到所有運動員或教練，都上了寶貴的一課。

(中時電子報)