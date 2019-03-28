現代人因生活忙碌，忽略了運動重要性，也連帶影響自己的健康，甚至導致壽命的縮短，不過最新一期《英國運動醫學雜誌》研究指出，不需要特別去揮灑汗水，只要做些輕度運動，都能有效促進健康，減低患病死亡風險。

該篇研究對象針對了美國40至85歲，一共8萬8140名民眾，從1997至2008年12年間分析，發現每周運動2.5至5小時、每次運動超過10分鐘的人，死亡風險大幅降低31%，就連每周僅運動10分鐘至1小時的民眾，與完全不運動的人相比，死亡風險也有效降低18%。

這些所謂的輕度運動包含哪些呢？加州大學拉克魯瓦(Andrea LaCroix)教授表示包括散步、收信、烹飪甚至是園藝活動，這些被認為未達運動強度的動作，相較坐在電腦前長達8小時的上班族，其實活動量相當可觀。

拉克魯瓦教授近一步指出，每天運動一小時，女性罹患冠心病風險可下降14%、心血管疾病下降8%，30分鐘就能降低死亡風險。「不用特地進行滿頭大汗的運動，只要每天走路，例如散步到巷口折返，又或是在家裡走動10分鐘，就能達到運動效果」。

(中時電子報)