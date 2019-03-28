《營養師天團－新營養時代》指出，想要減肥更要吃澱粉，這8種原態澱粉食物更是能幫助減肥、促進健康 (圖／翻攝自營養師天團－新營養時代)

許多人為了減肥，都會極力避免吃到澱粉，但這樣真的能瘦嗎？臉書粉專《營養師天團－新營養食代》對此破解迷思，表示為了減肥而捨棄澱粉，反而會出現負面效果。

《營養師天團－新營養食代》表示，碳水化合物是人體所需的能量最主要來源，若不吃澱粉，身體會開始燃燒肌肉，對身體造成傷害，且不吃澱粉覺得瘦下來，也只是因為脫水造成體重減輕。《新營養食代》也提出三點人們必須吃澱粉的理由，包括：

1.澱粉能快速提供能量：澱粉屬於醣類，相較脂肪和蛋白質類食物能快速吸收利用，在術後或是運動後需要快速補充熱量時，澱粉是最適合的食物選擇之一。

2.澱粉能讓心情變好：攝取澱粉可以幫助大腦合成血清素，血清素可以穩定情緒、增強抗壓性，並避免因壓力造成的暴飲暴食。

3.挑對澱粉反而更能瘦：想要輕鬆減重，挑對澱粉就是成功的第一步。

《新營養食代》建議可以避免精緻澱粉如白飯、麵包與麵食等，改吃以下8種未經精緻的粗食原態食物：

1.南瓜：富含β胡蘿蔔素與茄紅素，可降血脂、保護眼睛。

2.芋頭：含有大量膳食纖維，可增加飽足感，延緩血糖上升。

3.地瓜：富含β胡蘿蔔素、膳食纖維，可防便秘、控制血糖與減重。

4.糙薏仁：含有礦物質與維生素B群，可降血脂血糖、還能抗過敏。

5.玉米：有豐富的玉米黃素、葉黃素，可刺激腸胃幫助排便，更能保護視網膜。

6.蓮藕：內含膳食纖維，維生素B、C，除了抗氧化、幫助排便外，也能預防感冒。

7.糙米：含有膳食纖維與維生素B群，可降低糖尿病風險，預防乳癌。

8.燕麥：含有豐富膳食纖維、維生素B群與維生素E，能夠降低膽固醇，減低心血管疾病機率，增加腸胃益菌。

(中時電子報)