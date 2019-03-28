美國海軍傳奇飛行員喬＂霍斯特＂沙特帕（Joe“Hoser”Satrapa）於2019年3月17日與世長辭，享年78歲。曾參與越戰，執行162次戰鬥任務，戰後也一直在海軍服役，起降航空母艦超過500次。他最高明的飛行紀錄是駕駛F-14雄貓戰機，在模擬空戰中，擊敗帳面性能更好的空軍F-15鷹式戰機，差點迫使日本改變戰機採購決策。

航空學家(the aviationist)報導，縱觀沙特帕的一生，就像是真實版的「捍衛戰士」，他就像電影裡的熱血小子們，相當熱血、自負，也常頂撞上級，然而優秀的技術才華又是實實在在，

他曾經是美國海軍戰鬥機武器學校的教官，傳授近距離格鬥飛行戰技。雖然沙特帕是個高明的海軍飛行員，但是他卻是大器晚成型的，1964年剛從海軍學院畢業時，空中槍炮射擊的成績奇差無比，因此被教官痛罵「hoser」(加拿大俚語，意思是笨蛋)，也是這個經歷，他苦練槍砲射擊，在結訓選擇戰機時，擺在他面前的是F-8十字軍式，與更新的F-4幽靈2式，多數飛行員會選F-4，但沙特帕得知F-4沒有安裝機砲後，果斷選擇F-8，這型戰機對他的空戰生涯影響深遠，日後他是戰機槍砲派的主將。

沙特帕是F-8戰機的最強駕駛者之一。(圖/美國海軍)

F-8戰機是沃特公司(Vought )所製作的，它問世的時間較早，還是以槍砲為主要空戰武器的戰機，有著4門柯特(Colt) Mk12 2公釐機砲，另外也能安裝4枚響尾蛇空對空飛彈，也可以攜帶炸彈，不過總體上，F-8仍是以槍砲為主要武器。

他在越戰期間沒有機會駕駛F-14雄貓戰機，一直到轉任海軍戰機武器學校後，才有機會駕駛，而他也將這款帥氣的戰機性能發揮到極致，最難以置信的故事是，他曾經以1架F-14，挑戰2架F-15的不公平模擬空戰，並且還獲勝。

沙特帕的F-14成功在模擬空戰擊落F-15。(圖/美國海軍)

那是1980年的一場跨軍種戰機聯合訓練計劃，原本是兩架海軍F-14，對抗兩架美國空軍F-15。結果其中一架F-14飛機因維修問題不能起飛，只有沙特帕這架能出動，理論上，這場演訓就應該停止，因為1對2是不可能，也不公平的。但是沙特帕卻沒有告知空軍此事，反而故意與後座雷達官透過無線電對話玩了一場「以假亂真」，他與雷達官的對話，弄的好像是2架F-14在相互聯絡一樣，成功的讓「敵方」的F-15，誤以為天上真的有2架F-14，然而雷達上只看到1架，所以這2架F-15一直誤以為還有一架F-14在雷達發現不到的死角。

據當時的雷達官回憶：「他們以為我們都出動了，結果一直努力找那架根本不存在的飛機，後來才發現另一架一直都在地面上，他們感覺被耍了，非常生氣，想回到高空與我們戰鬥，但是我們的F-14已經佔據有利高位，而且沙特帕操縱戰機的能力非常強，在幾輪纏鬥後，把這2架F-15都給擊落。」

曾有一種說法，這場「F-14以一挑二F-15」的故事，幾乎影響到日本申購F-15的交易案，據說導致日本重新評估F-15的性能，差點改買F-14雄貓戰機。

晚年的沙特帕。(圖/網路)

除此久外，沙特帕還有其他奇特的軼事，比如他是越戰期間「披掛隨身武器最多的飛行員」，據報導沙特帕每回出任務，會攜帶兩枚Mark 33手榴彈、一把柯特「蠎蛇」點三五七左輪手槍(Colt Python .357)，以及60發子彈，還有一史密斯-威爾森9公釐手槍當備用，蘭德爾生存刀(Randall)，還另外再準備一把備用刀。不過這樣子滿身披掛，在整個越戰期間沒有用上。

還有一件與F-14有關的軼事就有點痛了，有一回沙特帕正在調校F-14戰機的20公釐機砲時，突發奇想如何使射速更快，卻不慎絞斷了自己的右手食指和拇指。請注意，右手拇指對於飛行員至關重要，因為沒有姆指就不可能按到控制桿的頂部，因此，沒有右手拇指的飛行員無法駕駛戰鬥機。

沙特帕的右手指是用右腳趾接的，變的相當奇特。(圖/youtbue)

然而他說服外科醫生，把它的右腳大腳趾裝到自己的右手上，代替姆指來用，手術成功了，結果他的右手有三個手指和一個大腳趾，看起來有點像龍蝦爪，但沙特帕積極復健，真的證明這枚姆指仍然可以按按鈕，所以他成功回到飛行線上。

在離開軍旅生涯後，他仍然熱愛飛行，轉到加州森林公園繼續駕駛S-2加油機，到2013年仍未退休，被稱為「從未放手駕駛杆的男人」

(中時電子報)