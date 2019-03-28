以往許多貧乳性雖然想隆乳，但往往恐懼術後不自然、術後莢膜攣酸、術後按摩不適而產生卻步。特別「Motiva魔滴隆乳」去年由衛服部正式核准上市，即引發一波醫美界的話題，不少醫美診所紛紛引進這項新技術，有整型醫師也分析其5項優點，能解決這些問題。

凡登整形外科醫師林彥斌表示，這項隆乳新技術有以下好處，手術恢復期短，手術傷口可縮小至3公分左右，大副降低手術完後，手無法平舉，胸部痛的感覺，以及減少術後不自然、術後莢膜攣酸、術後按摩不適的恐懼。

另外，其專利技術，微奈米絨毛面矽膠的顆粒較一般絨毛面義乳細緻，可增加矽膠表面生物相容性，可以降低過敏發炎等併發症的機率與風險。

他也提到，Motiva魔滴隆乳觸感更柔軟也更真實，其義乳的外殼延展性高達450％，具有耐拉扯與高韌性的特點，不但降低了義乳破裂的風險，醫師也得以在盡可能縮小手術切口的情況下，順利地將義乳放置在合適的位置，因此術後恢復速度極快。

由於魔滴義乳內部是4D流動膠體，站姿時，胸型能夠下垂呈現飽滿的水滴型；走動時，能擬真呈現柔軟脂肪才有的波動感；臥躺時，也能夠展開成圓盤型，自然地向外垂墜，就像是天然的身體組織。

對於Motiva 波力媚魔滴隆乳還有微型安全晶片置於假體內，可以透過晶片掌握假體資訊，以便了解植入物的型號、出廠年份等資料，便於日後追蹤。

林彥斌指出，體型偏瘦，身材單薄的；生產哺乳造成的乳房萎縮；二次隆乳手術或者乳房重建者都是很適合這一項全新的隆乳手術。

不過，他也呼籲，愛美女性，如果有隆乳需求一定要術前和醫生充分討論，透過醫生專業的說明和建議，選擇適合自己的隆乳方式和手術，避免術後的期望落差，以及得到最好的醫療服務感受，才能充分享受這項技術帶來的好處和優點。

(中時 )