高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲的民調拉近了！美麗島電子報董事長吳子嘉在中天政論節目《新聞龍捲風》獨家公布的民調，柯P僅輸韓國瑜4%。民進黨北市議員高嘉瑜直指，在三強鼎立的前提下，台北市長柯文哲還是會想選總統。

吳子嘉指出，該民調顯示，柯P僅輸韓國瑜4%，柯P還是很強，並沒有被邊緣化，他有中間選民的穩定支持。

至於柯P到底選不選2020？高嘉瑜在《年代向錢看》分析指出，民進黨的總統可能候選人蔡英文或賴清德是比較偏獨的，韓國瑜則談九二共識，柯文哲的「兩岸一家親」變成比較偏中間了。政治光譜的變化非常奇妙，「兩岸一家親」在兩岸關係的市場上，年輕人還是能夠接受，還是會買單的，所以柯文哲還是有他的市場，畢竟民調看起來，中間選民跟年輕人這一塊，柯P還是牢牢抓住的。

至於柯P未來有沒有機會選總統？高嘉瑜點出，未來如果三強鼎立的情況下，韓國瑜、柯文哲、賴清德或蔡英文，在這種情況之下，柯文哲還是會有機會想要選總統。

(中時電子報)