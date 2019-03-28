歐盟船舶回收規則已經公布，日本海事協會特別派東京總會船舶管理部門的驗船師Ajay T. P.來向台灣海運業界與會員公司說明有關規定。4月1日即將接任日本海事協會台北所所長的陳建良指出，歐盟相關規定主要是要讓船隻在拆解時，能清楚知道哪些是有害物質，以避免造成汙染。

根據歐盟規定，下列船舶需於規定日期備置一份有害物質清單（IHM)及符合證書。

1. 2018年12月31日以後交船的歐盟船籍新船，於交船日起。

2.歐盟船籍現成船於2020年12月31日前。

3.停靠歐盟會員國港口或錨地，非歐盟船籍船於2020年12月31日前。

船舶在歐盟成員國的港口或錨地，歐盟將對歐盟旗幟船舶和非歐盟旗幟船舶收取PSC，通過PSC確認是否對船上的IHM進行了適當的維護和更新，以及有效的聲明國旗或RO發布的合規性（SOC）保留在船上。船東應注意保留所檢查的所有船舶上的IHM和SOC最後期限。

(工商 )