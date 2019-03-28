電池模組大廠新普（6121）去年EPS繳出17.35元的亮麗成績單，其中第四季更大賺逾半個股本，連續兩季創下單季新高紀錄，董事會決議派發11.5元股息，同步寫下新高，新普董事長宋福祥表示，今年營運將勝去年，法人關注的資料中心備援電池下半年也會產生營收貢獻。

新普去年度營運重返成長軌道，為近10年表現相對穩健的一年，其中第四季受惠於漂亮的產品組合，單季EPS飆逾半個股本，達5.65元，為連續第二季寫下單季新高紀錄；累計2018年稅後純益達32.09億元，年增22.48％，以減資後股本計算，全年EPS達17.35元，優於市場預期。

新普董事會決議派息11.5元，盈餘發放比率達66.28％，以新普27日收盤價244元計算，隱含現金殖利率約4.71％。

宋福祥表示，今年第三季以前CPU缺貨問題仍無解，新普不完全依賴筆電應用，今年也將鎖定工業型產品，今年若無太大意外，全年營運可望優於去年，並有機會逐季成長，平均毛利率以2位數為目標。

法人聚焦資料中心備援電池訂單，宋福祥強調，未來5年該類市場無限大，不過資料中心有非常複雜的軟體系統、安全問題的考量，必須再三驗證，這個行業也不會比價錢，新普已經開始送樣，下半年可望產生營收貢獻。

宋福祥認為，新普在IT領域駕輕就熟，但是非IT行業的獲利是兩倍以上，新普會花更多時間聚焦非IT領域，預期未來5年非IT營收比重可望攀升至20～30％，若達成此目標，毛利率絕對不只於此，EPS不輸現在。

法人也關心美系品牌廠銷售冷淡對新普的影響，宋福祥指出，美系大客戶對新普來說是重要，但是其他客戶也很重要，無論大客戶的成長或衰退，新普都有所準備；宋福祥自喻，新普是最新式的核動力航空母艦，轉的彎很大，但是可以很快速。

(工商時報)