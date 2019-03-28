不銹鋼上游大廠燁聯（9957）、唐榮（2035）將於本周五前開出4月份內銷盤價，業者則望能夠小幅調漲，但仍必須視國際鎳價走勢而定，市場預期至少維持平盤，不致下跌。

不銹鋼業者表示，英國倫敦金屬原料交易所LME鎳報價，日前每公噸一度跌破1.3萬美元，且綜觀3月鎳價走勢不穩定，再加上國際市場需求不振，及國內不銹鋼市場表現不佳，預期本周鋼廠將開出的4月份盤價，是否能如鋼廠所願再度調漲，仍然存在變數。

業者指出，國際鎳價近半個月來表現欲振乏力，在本月中旬每公噸跌破1.3萬美元後，一度跌至1.28萬美元，接著僅管每公噸反彈回漲至1.31萬美元左右，但27日現貨價每公噸仍跌到1.30萬美元附近。

對於4月份盤價走勢，不銹鋼業者認為，持平為宜；但若鎳原料本月份月均價，每公噸高於2月份約500美元，則鎳原料成本每公噸將墊高約新台幣1,200～2,500元，使鋼廠順水推漲的心態不減。目前因鎳價走勢仍無法確定，因此燁聯和唐榮4月份盤價是否得以順利上漲，仍需視本周五開盤前的鎳價走勢而定。

(工商時報)